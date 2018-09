Her er Grønlands syv partier

Siumut: Stiftet i 1977 og minder mest om Socialdemokratiet. Partiet har domineret grønlandsk politik siden landet blev erklæret selvstændigt i 1979. Partiet fik ni mandater ved valget i 2018 og ledes af landsstyreformand Kim Kielsen.<blank>

Inuit Ataqatigiit (IA): Partiet er styret af en socialistisk tankegang og kæmper for at grønlænderne anerkendes som et selvstændigt folk. Partiet ledes af Sara Olsvig og fik otte mandater ved valget. <blank>

Partii Naleraq: Partiet er stiftet i 2014 af tidligere landsstyreformand Hans Enoksen, der forlod Siumut. De fik tre mandater ved valget i 2018. <blank>

Demokraatit (Demokraterne): Partiet blev stiftet i 2002 og er styret af en socialliberal tankegang og fik seks mandater ved valget. Randi Vestergaard Evaldsen er formand.<blank>

Nunatta Qitornai: Partiet er stiftet af tidligere udenrigsminister Vittus Qujaukitsoq i 2007. De ønsker total løsrivelse fra Danmark. Det eneste mandat besiddes af tidligere landsstyreformand Aleqa Hammond. <blank>

Suleqatigiisitsiut: Partiet blev dannet i 2018 og arbejder for øget samarbejde i det danske rigsfællesskab. De fik et mandat ved seneste valg.<blank>

Atassut: Partiet fra 1978 kan beskrives som borgerligt, da en af deres mærkesager er at modarbejde løsrivelse fra Danmark. Partiet fik to mandater ved sidste valg.

