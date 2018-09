Danmark klar med millioner til to lufthavne i Grønland

Den danske regering er klar med 700 millioner kroner til finansieringen af to lufthavne i Grønland.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde i Grønlands hovedstad, Nuuk.

Det er to lufthavne i Nuuk og Ilulissat, som skal udvides, og som Danmark bliver minoritetsejere af.

»Målet er at styrke erhvervsudvalget og ruste Grønlands økonomi til, at der kommer flere ældre, og det er et mål, den danske regering støtter fuldt ud«, siger statsministeren på pressemødet.

Den danske stat stiller ud over millionbeløbet en garanti for en låneramme i Den Nordiske Investeringsbank på 450 millioner kroner.

Derudover yder staten et lavt forrentet lån på op til 450 millioner kroner til Grønland.

Folketinget skal godkende aftalen, men statsministeren beretter om opbakning til aftalen på Christiansborg.

»Jeg har haft lejlighed til at holde Mette Frederiksen (S), Morten Østergaard (RV) og Kristian Thulesen Dahl (DF) orienterede. Regeringen indgår aftalen, men der er grundlæggende god stemning i det danske folketing«, siger han.

Aftalen skal også have tilslutning fra det grønlandske landsting, Inatsisartut, for at blive gennemført.

Det kan dog vise sig at være en hårdere nød at knække.

Det grønlandske parti Partii Naleraq trak sig søndag fra regeringskoalitionen med henvisning til uenighed om den danske indblanding i lufthavnspakken.

Partiet dannede et snævert flertal med tre andre partier - Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai. De fire partier har tilsammen 16 mandater ud af 31 mulige.

Tre af disse er medlemmer af Partii Naleraq, der søndag trak sig. Partiet havde mandag arrangeret en demonstrationen for at vise deres utilfredshed. Ifølge det grønlandske medie KNR var 70 mennesker til stede.

Aftalen indeholder også initiativer til at styrke erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark.

