Kampvalg til Europa-Parlamentet: Morten Helveg anklages af partifælle for at være for rund og blød Morten Helveg (R) burde tale mere om konkret politik i stedet for at spille så meget på trommer, lyder det fra partifælle, der vil overtage hans post som spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet. Helveg forstår ikke kritikken.

Færre skåltaler. Og flere konkrete løsningsforslag.

Det er nødvendigt, hvis Radikale Venstre ønsker et godt valg til Europa-Parlamentet næste år, lyder det fra Karen Melchior, der forud for partiets landsmøde i weekenden går efter at vippe Morten Helveg af pinden som spidskandidat.

»Det, jeg savner fra ham, det er noget energi om de her konkrete løsninger, som man kan gå ud med i en valgkamp. Det er ikke, fordi han ikke har leveret et stort arbejde i parlamentet, det er bare ikke nok, når vi skal vinde et valg«, siger hun og uddyber:

»Han er lidt for rund og blød i debatter – og kommer lidt for langt ud i skåltale-floskel-kategorien. Folk lytter ikke nok til ham, synes jeg. Det synes jeg også, man kunne se på vores valgresultat«.

I 2014 fik Radikale Venstre med Morten Helveg i spidsen 6,5 procent af stemmerne. Det sikrede partiet et enkelt mandat i parlamentet efter en periode uden noget mandat overhovedet. Men valgresultatet var et par procentpoint lavere end de daværende meningsmålinger, der viste, at partiet ville få et endnu bedre valg, hvis der var valg til Folketinget, fremhæver Karen Melchior. Omvendt gik det for SF’s Margrethe Auken og de konservatives Bendt Bendtsen. Med et valgresultat på henholdsvis 10,9 og 9,2 procent af stemmerne sikrede de deres partier et bedre resultat, end partiet kunne have forventet ved et folketingsvalg, når man så på meningsmålingerne.

Og det vil du kunne gøre bedre?

»Ja, det mener jeg«, siger Karen Melchior og fortsætter: »Han har et navn i radikale kredse, men jeg synes desværre, at valgkampen sidst viste, at vi måske godt kunne have gjort det lidt bedre«.

Ifølge Karen Melchior er der behov for, at europaparlamentarikere i højere grad kobler deres visioner sammen med konkrete forslag, som også tager bekymringer i medlemslandene alvorligt. Et af hendes egne eksempler handler om Polens modstand mod den grønne omstilling. Når flere generationer har levet af kulminer, er det nødvendigt at sætte noget andet i stedet, mener Karen Melchior. Derfor vil hun have EU til at øge den regionale støtte – også selv om det kræver en forhøjelse af EU’s samlede budget.

»Vi skal bruge den regionale støtte til at få hjulpet de områder med i udviklingen, sådan at det er attraktivt for dem – fremfor at slå Polens regering oven i hovedet med, at de ikke er med i fællesskabets løsninger«, siger hun.

Mener du, at Morten Helveg har haft en tendens til bare at slå medlemslandene oven i hovedet?

»Ja, han forfalder til ligesom øvrige europaparlamentarikere at sige: Vi har allerede fundet løsningerne i Bruxelles, de skal bare implementeres i medlemslandene – underforstået: De er lidt dumme, at de ikke allerede har gennemført det«.

Karen Melchior er medlem af Borgerrepræsentationen i København for Radikale Venstre.

Ifølge Karen Melchior er det også afgørende, at partiets spidskandidat er synlig under arrangementer, hvor EU er på dagsordenen. Heller ikke her mener hun, at Helveg har været god nok.

»Jeg har savnet at høre ham noget mere«, siger hun og peger blandt andet på Ungdommens Folkemøde og Alde-samarbejdet, hvor Radikale Venstre sidder sammen med søsterpartier fra hele Europa.

»Det er forskellige markeder og så videre. Der har jeg savnet, at der er lidt mere EU-politik og visioner og lidt mindre spillen på trommer i orkester«, siger hun om Morten Helveg, der flere gange har optrådt offenligt i et band.

»Jeg vil hellere høre noget mere om, hvor han vil hen med Europa, end at høre hvor god han er til at spille trommer«.