Radikale om giftpil fra DF: Det er op til vælgerne Radikale Venstre forsøger at tage sig dyrt betalt for støtte til en eventuel S-regering. Men DF kan komme Mette Frederiksen til undsætning.

Radikale Venstres position som kongemager i dansk politik er mere truet end længe. Og selv ikke deres eget landsmøde kan partiet få i fred.

Mens de radikale er forsamlet til partiets årlige landsmøde i Nyborg, så blev en giftpil sendt af sted fra Herning.

Her gjorde DF-formand Kristian Thulesen Dahl det på sit eget partis årsmøde det klart, at selv om Dansk Folkepartis plan A er støtte til Lars Løkke Rasmussen (V), så er der også alternativer.

»Hvis danskerne sammensætter Folketinget, så vores plan A ikke kan lade sig gøre, så kender du - Mette - mit telefonnummer«, sagde Thulesen Dahl med adresse til S-formand Mette Frederiksen.

Hvis Kristian Thulesen Dahl i sådan et tilfælde bakker op om Mette Frederiksen, så vil hun ikke være afhængig af støtte fra Radikale Venstre. Dermed kan partiet stå tilbage uden indflydelse.

Og det er ganske enkelt for fristende, siger medlem af Europa-parlamentet Morten Messerschmidt (DF) i et interview med Politiken. Her er han endnu mere direkte end Thulesen Dahl.

»Hvis det handler om at undgå, at Radikale Venstre får indflydelse, så er der ingen midler, som er for dyrebare«, siger Morten Messerschmidt.

I sin tale på de radikales landsmøde i Nyborg refererede politisk leder Morten Østergaard af egen kraft som noget af det første til DF'erne årsmøde i Herning.

Den radikale høvding har gjort det til et mantra, at han er rette mand, hvis man som vælger vil stække Dansk Folkeparti.

»I den her weekend er jeg ikke i tvivl om, at folk kan se, at der er forskelle i dansk politik«, sagde Morten Østergaard i sin tale.

Det ser vel ud som om, at du stort set - uanset hvordan det her valg falder ud - kommer til at stå uden for indflydelse?

»Nu må vi jo se, hvordan det går. Jeg har i hvert fald tænkt mig at kæmpe«, siger Morten Østergaard, der afventer valgresultatet:

»Vi har en lang parlamentarisk tradition for at få indflydelse på dansk politik. Og det regner jeg helt stensikkert med endnu mere af efter næste valg«.

Den samme melding lyder fra stedfortrædende politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R).

»Lad os nu se. Det er op til vælgerne. Nu er der et klart valg«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Erkender du, at hvis Dansk Folkeparti gør, som Morten Messerschmidt siger, så kan I ende fuldstændig uden for indflydelse i dansk politik?

»Hvis S og O har 90 mandater, så kan de føre lige den politik, de vil. Og hvis det er dét, de vil, så er det, hvad de må lægge frem for vælgerne, så det bliver tydeligt, at det er den retning«.

Og så er I i så fald uden for indflydelse?

»Det er alle andre partier, der ikke er med i det flertal, som S og O så vil lave. Det er klart«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Tidl. landsformand: Hold kæft

Det parlamentariske opbrud tog fart, da Mette Frederiksen gjorde det klart, at hun efter et valg vil søge flertal på kryds og tværs. Og går på at danne en S-regering - uden de radikale.

I kølvandet har Morten Østergaard udstukket en garanti om, at han kun vil støtte en regering, der gør sig afhængig af Dansk Folkepartis mandater. Han har også krævet, at Mette Frederiksen giver ham en skriftlig aftale om en ny kurs for Danmark, hvilket hun blankt har afvist. Det har skabt debat internt i partiet, hvor flere centrale medlemmer er usikre på, hvorvidt det er klogt at trække stregerne så hårdt op.

En af kritikerne er Søren Bald, der var landsformand for Radikale Venstre i perioden 2001 til 2009. Ifølge ham skal politikerne lære at »holde kæft« om regeringsdannelser forud for valget. Mette Frederiksen skulle afstå fra sin melding om en etpartiregering. Men Morten Østergaard skulle også tie, mener Søren Bald: