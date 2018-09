Analyse: Messerschmidt siger det forbudte for tidligt, for tydeligt og skaber vrede i DF's ledelse Morten Messerschmidts opfordring til, at DF stiller sine mandater til rådighed for S-formand Mette Frederiksen ved rødt flertal skaber vrede i DF-ledelsen. Men det kan sagtens ende der alligevel.

FOR ABONNENTER De parlamentariske magtalliancer efter et valg blev kastet godt og grundigt op i luften under DF's årsmøde. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind