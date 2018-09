Thulesen til Mette F.: Ring til mig og undgå rødt kaos Hvis oppositionen vinder valget, så bør Mette Frederiksen bede DF om hjælp, siger Thulesen på DF's landsmøde.

Det bliver helt 'crazy' - nærmest 'forrykt' - hvis oppositionen vinder valget.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl - med henvisning til et Uffe Elbæk citat.

På DF's årsmøde i Herning kommer Thulesen Dahl derfor med en opfordring til Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen: Ring til mig.

»Hvis partierne i den såkaldte røde blok vinder valget, så vil statsministerkandidaterne Uffe Elbæk og Pernille Skipper foreslå sig selv hos dronningen, som da vist nok kan komme på lidt overarbejde«.

»Det kan blive ret dramatisk og kaotisk. Og mange spekulerer naturligvis på, om Socialdemokratiet på et tidspunkt får nok, og telefonen så ringer hos os. Og ved I hvad? Hvis den ringer, så tager vi den«, siger Thulesen Dahl til klapsalve fra årsmødedeltagerne.

Dermed fortsætter han balancegangen mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på den ene side og Socialdemokratiets formand på den anden.

»Hvad der så kommer ud af det, er selvsagt ikke til at sige. Men jeg kan love én ting: Og det er, at de mandater i Folketinget, danskerne tildeler os, vil aldrig sætte sig surmulende hen i et hjørne«.

»Vi vil søge indflydelse, så de danskere, der stemmer på Dansk Folkeparti, ved, at de får maksimal valuta for deres stemme«, siger Thulesen Dahl.

Plan A er at pege på Lars Løkke

Hvor langt Dansk Folkeparti er villig til at gå i samarbejdet med Socialdemokratiet, lader Thulesen stå åbent i talen. I et interview med Ritzau udelukker han dog et egentligt regeringssamarbejde med S efter dette valg.

Men det er uklart, hvor aktivt DF vil støtte en S-regering, hvis det ikke lykkes førstevalget Lars Løkke Rasmussen at genvinde posten.

»Vores plan A - vores anbefaling til danskerne - er, at vi ved valget peger på Lars Løkke Rasmussen som fortsat statsminister, men for en nydannet regering, hvor vi også selv er parat til at tage regeringsansvar«.

»Hvis danskerne sammensætter Folketinget, så vores plan A ikke kan lade sig gøre, så kender du - Mette - mit telefonnummer«, siger Thulesen Dahl.

Hans håb er, at V, S og DF kan arbejde tæt sammen, uanset hvem der vinder valget.

»I dag har vi et samarbejde med Socialdemokratiet, som slet ikke var på tegnebrættet i 2015. Dengang Socialdemokratiet havde en formand, som svingede med Margrethe Vestager, og som på intet tidspunkt inddrog os.

»Og Venstre har nu haft nogle år til forhåbentligt at indse, at det nok giver en mere stabil regering at tænke i vores retning. Venstre bør være nogle dyrekøbte erfaringer rigere. Om EU, om migranter på vores motorveje. Om nulvækst. Om topskat.

»Så vi efter et valg kan få en reel forhandling om et regeringsgrundlag. I modsætning til situationen efter valget i 2015«, siger Thulesen.

Han mener, at 'meget tyder på', at DF vil få mest indflydelse ved at gå i regering efter valget.

»Derfor siger jeg: Hvis danskerne giver os det tilstrækkelige rygstød, erklærer vi os hermed parate til at tage ansvaret - også som regeringsparti«.

ritzau