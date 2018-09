Lokale DF'ere er klar til parløb med Socialdemokratiet For at spilitte rødt flertal efter valget skal DF støtte en socialdemokratisk regering, mener mange DF-medlemmer til partiets årsmøde. Kristian Thulesen Dahl siger, at han tager telefonen, hvis Mette Frederiksen ringer.

Klapsalverne vil ingen ende tage, da Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til partiets årsmøde i Herning sender en hilsen til De Radikale, der samtidig med DF holder landsmøde på Fyn.

»Vi håber, at I der er samlet i Nyborg, aldrig igen får indflydelse på udlændingepolitikken«, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl på talestolen.

Netop spørgsmålet om, hvordan Radikale Venstre isoleres efter et valg, fylder på årsmødet i Herning Kongrescenter.

I Politiken argumenterer europaparlamentarikeren og folketingskandidaten Morten Messerschmidt (DF) for, at DF bør tone rent flag og fortælle, at de vil agere støtteparti Socialdemokratiet i tilfælde af rødt flertal efter et valg.

»Hvis det handler om at undgå, at Radikale Venstre får indflydelse, så er der ingen midler, som er for dyrebare«, siger han.

DF's ledelse har endnu ikke taget stilling til, om partiet skal skifte blok og agere parlamentarisk grundlag for Socialdemokratiet, hvis rød blok får flertal, men Messerschmidts holdning vinder genklang hos mange DF'ere i salen.

I en Ritzau-rundspørge blandt 110 tillidsfolk i DF erklærer ni ud af ti sig enige i, at DF godt kan acceptere en S-ledet regering med Mette Frederiksen som statsminister, hvis »plan A« om et blåt flertal og en V-DF regering ikke kan realiseres.

»Det handler om at være taktisk«

»Jeg tror ikke, man kan undgå os, og det er jo en meget behagelig situation at være i«, siger Allan Regnarsson, der er formand for partiet i Gribskov.

Han er enig med Morten Messerschmidt i, at DF skal støtte op om Mette Frederiksen i tilfælde af rødt flertal, men ikke nødvendigvis i, at ledelsen skal gøre dette scenarie helt klart for vælgerne.

»Nu har jeg jo selv spillet skak engang, og det handler om at være taktisk«, siger Allan Regnarsson.

Marianne Nordtorp medlem af DF i Vardekredsen og tidligere byrådsmedlem. DF skal ikke modsætte sig, at Mette Frederiksen bliver statsminister, hvis blå blok mister sit flertal, mener hun.

»Hvis ikke hun kan danne en regering, uden at de radikale får lov at bestemme udlændingepolitikken, så synes jeg da virkelig, DF skulle gøre, hvad de kan, for at holde de radikale væk fra indflydelse«, siger hun.

Hun mener, Kristian Thulesen Dahl sagde det rammende i sin årsmødetale.

»Hvis danskerne sammensætter Folketinget, så vores plan A ikke kan lade sig gøre, så kender du - Mette - mit telefonnummer«, lød det fra formanden, der lovede at tage telefonen hvis opkaldet kom fra den socialdemokratiske leder.

Kun Thulesen Dahl bestemmer

Flere andre lokale DF'ere har til DR og TV2 erklæret sig åbne over for muligheden for at hjælpe Mette Frederiksen til magten.

»Fantastisk. Glimrende ide. Det kan jeg kun hilse velkomment. Det er ligesom en god fodboldkamp, hvor man udnytter banens bredde«, siger Paw Karlslund, der er delegeret medlem i Københavns Storkreds til TV2.

»Der kan godt være en regering med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, for vi er enige på mange punkter«, siger Jamie Voldby, bestyrelsesmedlem i DF Brønderslev og DF Ungdom Nordjylland til DR.

Kun én person bestemmer, om DF skal støtte Mette Frederiksen efter at valg, fortæller partiets næstformand Søren Espersen, da Politiken møder ham foran scenen, som er rigt udsmykket med dannebrog og blomster.

»Det er Thulesen Dahl. Vi andre kan godt komme med alle alle mulige gode og skægge råd, men det er ham, der finder ud af, hvad der klogest«, siger han adspurgt om Messerschmidts udmelding og muligheden for at tænke i scenarier efter valget.