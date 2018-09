Sverigedemokrat på DF-årsmøde: Sverige er ekstremt

»Tak fordi I får mig til at føle, at jeg er blandt venner. Når jeg er i Sverige, så burde jeg være blandt venner, men sådan føles det ikke altid«.

Sådan lyder det fra Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson, der lørdag er gæstetaler ved DF's årsmøde i Herning.

Det sker til tordnende bifald og piften, der overgår selv DF-formand Kristian Thulesen Dahl, som tidligere lørdag holdt sin hovedtale på landsmødet.

I virkeligheden havde både Jimmie Åkesson og Kristian Thulesen dog håbet på, at den svenske politiker havde måttet aflyse turen til Danmark.

»Jeg burde være hjemme og forhandle om, hvordan vi skal regere landet. Men det er jeg ikke«, siger Jimmie Åkesson.

Han kalder på den baggrund Sverige for »ekstremt« og mange år bagud i forhold til dansk politik, hvor DF og deres vælgere bliver hørt på linje med andre partier og deres vælgere.

»Hele debatklimaet i Sverige er ekstremt. Sverige er ekstremt. Men det er kun Sverigedemokraterna, der bliver kaldt højreekstreme«, siger Åkesson og tilføjer:

»Jeg er færdig med at lytte, når politiske modstandere ikke kan argumentere med fakta. Men alene ved at kalde Sverigedemokraterna en masse grimme ting«.

Han mener, at et kig ud i Europa viser, at Sverigedemokraterna ikke er ekstreme.

»Det er de gamle partier og deres politik, der er ekstreme«, siger Jimmie Åkesson.

Højre og venstre eksisterer ikke længere

Ifølge Åkesson har Socialdemokraterna og Moderaterna i Sverige ikke forstået, at den traditionelle opdeling i højre og venstre i forhold til eksempelvis velfærd eller skattelettelser er gledet i baggrunden.

Nu er indvandring det altoverskyggende problem.

»De gamle partier lever fortsat, som politik så ud i gamle dage. Dengang var det højre og venstre. Det eksisterer ikke længere. Det er helt andre problemer, vi skal løse i dag. Jo før de andre partier forstår det, jo før kan vi imødegå politisk kaos i Sverige«, siger Jimmie Åkesson.

Han fremhæver, at Sverigedemokraterna ved valget i søndags fik mere end én million vælgere bag sig. Det bør væk nok til, at de andre svenske partier dropper deres modstand og taler politik med Sverigedemokraterna.

»Ingen af de gamle partier har vundet valget. Det er Sverigedemokraterna, der er gået frem. Det bør de lytte til«.

»Vi er klar til at forhandle med alle og samarbejde med alle, hvis vi får noget igen«, siger Jimmie Åkesson.

På Dansk Folkepartis årsmøde er opløsningen af den traditionelle røde og blå blok i Danmark også det overskyggende tema.

Ligesom Jimmie Åkesson gør Kristian Thulesen Dahl det klart, at han vil gøre alt, hvad han kan for sikre en stram udlændingepolitik efter valget. Også selv om det måtte betyde, at Mette Frederiksen (S) bliver statsminister.

ritzau