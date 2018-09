Beskyldt for at være for rund og blød: Morten Helveg vipper konkurrent af pinden med storsejr Trods kritik fra sin konkurrent lykkedes det Morten Helveg at blive genvalgt som Radikale Venstres spidskandidat ved Europa-parlamentsvalget.

Det bliver endnu engang Morten Helveg, der skal stå øverst på stemmesedlen hos Radikale Venstre, når der er valg til Europa-parlamentet.

På partiets landsmøde i Nyborg er det lykkedes det nuværende medlem af Europa-parlamentet at affeje udfordreren Karen Melchior, der også havde lagt billet ind på pladsen.

Morten Helveg fik 247 stemmer, hvor Karen Melchior fik 82. To stemte blankt.

Forud for landsmødet havde Karen Melchior rettet en kritik mod Morten Helveg for at mangle konkrete løsningsforslag og gennemslagskraft.

»Han er lidt for rund og blød i debatter«, sagde hun blandt andet.

Det adresserede Morten Helveg kun indirekte i sin egen motivation fra talerstolen, da deltagerne på landsmødet skulle vælge.

»Det kræver stædighed at kæmpe med kulsorte konservative tyskere, polakker med kulminer i baghaverne, og jeg er så stolt over, at den stædighed har givet så godt et resultat, at jeg har modtaget prisen som året energipolitiker i Europa-parlamentet«, sagde han.

Morten Helveg opnåede ved det seneste valg til Europa-parlamentet i 2014 at få 6,5 procent af stemmerne, hvilket rakte til en enkelt mandat. Senere har partiet fået et ekstra, fordi Jens Rohde valgte at skifte til de radikale efter oprindeligt at været blevet valgt til parlamentet for Venstre.

Kampvalg

Det er før set, at der er kamp om at indtage den eftertragtede position øverst på stemmesedlen, der er den sikreste vej til at opnå valg.

I forbindelse med valget i 2009 blev partiets daværende medlem af Europa-parlamentet og tidligere kirkeminister Johannes Lebech udfordret af Sofie Carsten Nielsen.

Den dengang 33-årige Sofie Carsten Nielsen endte som spidskandidat, men opnåede dog ikke valg til parlamentet. Derfor var det en sejr for partiet, da Morten Helveg kom ind i 2014.

På grund af briternes udtræden af EU får Danmark et enkelt mandat mere i Europa-parlamentet ved valget i maj 2019. Det betyder, at 14 af de danske kandidater kan se frem til at blive valgt.

I det store hele er alle partier mere eller mindre på plads med deres spidskandidater. Dog mangler Dansk Folkeparti at lægge sig fast på en afløser for stemmeslugeren Morten Messerschmidt.