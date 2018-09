Kristian Thulesen Dahl om menneskeskabte klimaforandringer: »Selvfølgelig er det jo et trosspørgsmål«

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl udtaler sig sjældent om klimaforandringer og kommenterede da heller ikke i august på, at partiets klimaordfører Mikkel Dencker kaldte spørgsmålet om menneskeskabte klimaforandringer for et trosspørgsmål. Men hvad mener formanden for Danmarks næststørste parti egentlig selv?

Politiken har på partiets årsmøde i Herning sat Kristian Thulesen Dahl i stævne, for at finde ud af, hvad han i dag tænker om de klimaforandringer, som han i 2009 tvivlede på primært skyldtes menneskets adfærd.

»Jeg tror da, at menneskets aktiviteter betyder et eller andet for klimaforandringerne. Men jeg tror bare ikke, at menneskets påvirkning betyder det helt store, og jeg tror, der ville være klimaforandringer, uanset om vi mennesker var der eller ej. Det har jo en betydning for, hvor meget vi overhovedet kan gøre ved klimaforandringerne«, sagde Kristian Thulesen Dahl dengang til Ritzau.

Den dag i dag vil Kristian Thulesen Dahl ikke placere hovedansvaret for temperaturstigningerne hos hverken klodens befolkning eller den naturlige klimaudvikling.

»Jeg står grundlæggende på det, at der er efter min opfattelse menneskeskabte klimaforandringer, og der er klimaforandringer, der kommer som følge af, at klimaet hele tiden forandrer sig. Hvor meget, der er det ene og det andet, det er jeg ikke ekspert på«, siger han i et interview til DF's årsmøde, og fortsætter:

»Dansk Folkeparti er fuldt med i de beslutninger, der træffes i Folketinget i forhold til omstillingen af vores energiforsyning, og det gør vi ud fra sådan et forsigtighedsprincip, uanset at vi ikke selv er kloge nok til at finde ud af, hvor meget af klimaforandringerne, vi ser, skyldes menneskeskabte ting, og hvor meget der ville komme under alle omstændigheder«.

I 2009 sagde du, at hvad man tror, klimaforandringerne skyldes, har en betydning for, hvad man kan gøre ved dem. Synes du ikke stadig det?

»Jo, men det er da også åbenbart. Men sagen er, at Danmark udgør jo også en lille brik i det her spil. Altså vi kan jo gøre rigtig mange ting i Danmark, men vi må jo nok også sige, at hvis det handler om klodens tilstand, så er det jo rigtig afgørende, hvad Kina gør, og hvad USA gør«

Hvorfor er du og Dansk Folkeparti så meget i tvivl om, om klimaforandringerne er menneskeskabte, når der er en undersøgelse, der viser, at 97 procent af verdens klimaforskere mener, at de er primært menneskeskabte.

»Vi tror jo også på at der er menneskeskabte klimaforandringer«.

Men om de er primært menneskeskabte?

»Det, synes jeg, er lidt mærkeligt at bede os om at vurdere, for hvad skulle vores belæg være for at vurdere, om de primært er, eller ikke primært er? Det tror jeg, man vil vide om mange år. Så vil man sikkert vide mere om det«.

Men I stoler vel på forskere i mange andre sammenhænge og lytter til, hvad de siger?

»Vi lytter bestemt – også til hvad forskere siger«.

Hvorfor har I så særligt det her forsigtighedsprincip på klimaområdet?

»Jamen altså, dem der synes, det er vigtigt med en omstilling til mere vedvarende energi, de må da være meget glade for, at vi i Danmark faktisk er et land, hvor alle parlamentets partier bliver enige om, hvordan vi skal håndtere det her«.

Er du enig med jeres klimaordfører Mikkel Dencker i, at det er et trosspørgsmål, der hører til i kirken, om klimaforandringerne menneskeskabte?

»Selvfølgelig er det jo et trosspørgsmål, for vi vil jo ikke vide før om mange år, hvad der helt præcist er op og ned i det her. Men det er jo bare vigtigt, synes jeg, at understrege, at vi fornægter ikke, at der er klimaforandringer, der er menneskeskabte, vi anerkender, at det er fint, at Danmark laver en omstilling til mere vedvarende energi«.