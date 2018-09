To dage før Danske Bank taler ud: Politikere vil syvdoble bøder for hvidvask og indefryse penge Partierne på Christiansborg er klar med plan oven på Danske Bank-skandalen.

Politikerne på Christiansborg er på vej med en politisk plan som en reaktion på Danske Banks hvidvaskskandale.

I et udkast til en aftale fremgår det, at partierne blandt andet vil øge bødestraffen for at overtræde hvidvaskloven med op mod 700 procent. Derudover skal en ny fast track-ordning gøre det muligt for bankerne at indefryse mistænkelige transaktioner, så bagmandspolitiet undervejs kan undersøge sagen.

Bagmandspolitiet og Finanstilsynet, som står for tilsynet med bankerne, skal ifølge udkastet tilføres seks millioner kroner. Derudover skal SØIK, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også have seks millioner, ligesom tre millioner omprioriteres i Erhvervsstyrelsen for at opruste kontrollen.

Det fortæller flere kilder til Politiken.

Hvidvask Det vil politikerne gøre Ifølge et udkast til en aftale er et politisk flertal enige om følgende tiltag: • En forøgelse af bøderne for overtrædelse af hvidvaskloven med op til 700 pct., der sikrer, at det danske bødeniveau vil ligge i den absolutte top i Europa • En fast track-ordning til håndtering af underretninger om særligt mistænkelige transaktioner • Krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser til virksomheders whistleblowerordning • En udvidelse af fit & proper-krav til hvidvaskansvarlige og samtlige nøglepersoner i pengeinstitutter • Krav om at virksomhederne udarbejder en hvidvaskpolitik • Undersøgelse af mulighederne for at stramme medvirken-ansvaret ved undladelser eller passivitet i hvidvasksager • Aktiv dansk deltagelse i det kommende internationale arbejde med at styrke samarbejdet om bekæmpelse af hvidvask på tværs af lande. Vis mere

Planen var, at en politisk aftale skulle præsenteres på onsdag, hvor Danske Bank også præsenterer sin egen undersøgelse af, hvad der er foregået.

Skandale for milliarder

I 2017 kom det i Berlingske frem, at et stort millilardbeløb i sorte penge fra Rusland sandsynligvis var blevet hvidvasket via Danske Banks estiske filial i perioden 2010-2014.

Det fik efterfølgende Dansk Bank til at erkende, at kontrollen ikke var god nok. Banken satte efterfølgende gang i en intern undersøgelse.

Bankens topledelse har fået hård kritik for sin håndtering af sagen. Både Finanstilsynet i Estland og Danmark og en stribe politikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen og erhvervsminister Rasmus Jarlov, har kritiseret forløbet.

Tidligere på året kom det frem, at også Bagmandspolitiet gik ind i sagen.

»Det glæder mig, bagmandspolitiet nu starter efterforskning af hvidvask i Danske Bank mhp. at kunne rejse en straffesag. Sagen er ekstremt højt prioriteret af de danske myndigheder. Hvidvask i dette omfang er en meget alvorlig forbrydelse, som ikke skal tolereres men slås ned«, sagde Rasmus Jarlov dengang.

Imens har forligskredsen bag bankpakkerne drøftet, hvad man kan gøre for at forbedre kontrollen. Det er den indsats, som kilder i dag løfter sløret for.