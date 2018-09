V og S: Danske Bank kan ikke frifinde sig selv

Det kan godt være, at en intern undersøgelse fra Danske Bank frifinder den øverste ledelse for juridiske forseelser i sagen om hvidvask. Men det giver centrale politikere ikke meget for.

På baggrund af den længe ventede interne undersøgelse af hvidvask i den estiske filial konkluderer Danske Bank, at »et antal tidligere og nuværende medarbejdere« ikke har levet op til deres juridiske forpligtelser over for banken.

Omvendt forholder det sig dog med den øverste ledelse.

Her er konklusionen, at »hverken bestyrelsen, bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør har misligholdt deres juridiske forpligtelser over for banken«.

Det står en bank frit for at undersøge sig selv. Men det er i sidste ende op til offentlige myndigheder at afgøre den slags, understreger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen fra regeringspartiet Venstre.

»Det er Finanstilsynet og bagmandspolitiet, der kontrollerer, om tingene er gået efter bogen, og om der skal rejses straffesager eller ej. Det kan en intern undersøgelse ikke stå i stedet for - på ingen måde«, siger han.

Selv om den interne undersøgelse frifinder Thomas F. Borgen for misligholdelse af hans juridiske forpligtelse over for banken, så har han valgt at trække sig fra posten. Og det overrasker på ingen måde Torsten Schack Pedersen.

»Det er nok en meget klog beslutning«, siger han og fremhæver, at sagen har stor betydning for landets største bank: »Det er en ekstrem alvorlig sag. Danske Bank har fået alvorlige advarsler undervejs og ikke reageret i tide. Det falder i sidste ende tilbage på den adm. direktør«.

I den interne undersøgelse fremgår det, at banken har identificeret 6.200 kunder, der kan mistænkes for hvidvask, hvoraf størstedelen er indberettet til myndighederne. Men banken er ikke i stand til at fastlægge det præcise omfang af mistænkelige transaktioner, der har betydning for omfanget af skandalen.

»Det undrer mig meget, at man ikke kan opgøre det beløb«, siger Torsten Schack Pedersen.

I oppositionen understreger også Morten Bødskov, der er formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, at den interne undersøgelse ikke er noget punktum i sagen.

»I de her sager er det Finanstilsynet, bagmandspolitiet og andre myndigheders opgave at afgøre, hvad der videre skal ske. Det er ikke en intern undersøgelse, der skal afgøre, om man har levet op til lovgivningen«, siger han.

Også Morten Bødskov ser positivt på Thomas F. Borgens beslutning om at trække sig, så snart hans afløser er fundet.

»Han siger det jo selv: At han og banken ikke har været gode nok til at holde øje med det her. Derfor virker det som et åbenlyst rigtigt valg, da det handler om at genskabe tilliden til Danske Bank«, siger Morten Bødskov.

Nye regler på vej

Senere i dag ventes et flertal i Folketinget at præsentere nye, skrappere regler, der skal dæmme op for problemerne med hvidvask.

De nye regler vil dog kun gælde fremadrettet. Det vil være de hidtidige regler på gerningstidspunktet, der gælder, hvis nogen i Danske Bank skal straffes for hvidvask.

Adspurgt, hvorvidt reglerne omkring hidtil har været for lempelige, svarer Morten Bødskov:

»Kunne vi have forberedt os på det her med skærpede regler, så havde jeg gerne gjort det«.

Torsten Schack Pedersen er mere klar i mælet:

»Jeg tror da, vi alle ville ønske, at vi havde haft endnu skrappere regler for hvidvask tidligere«, siger han.