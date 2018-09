Eva Kjer indkalder to embedsfolk til forhør om fiskekvoter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har været så imødekommende over for fiskerierhvervet, at det har ført til alvorlige fejl i forvaltningen af fiskekvoter.

På ny vælter det med alvorlig kritik ned over statens forvaltning af fiskekvoter.

Denne gang er det statens advokat, Kammeradvokaten, der i en rapport stempler forvaltningen som mangelfuld og fejlbehæftet. I det såkaldte forvaltningseftersyn anbefaler Kammeradvokaten på den baggrund, at der indledes tjenstligt forhør mod to unavngivne medarbejdere. Og den anbefaling følger ministeren.

»Det er meget alvorligt, når Kammeradvokaten vurderer, at det er forvaltningskulturen, der er kritisabel«, siger minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri Eva Kjer Hansen (V).

I yderste instans kan et tjenstligt forhør ende med sanktion mod en medarbejder. Den slags kan være advarsel, bøde, forflyttelse, degradering eller afsked.

Så bevidst bort fra regler

Det var den daværende minister for området, Karen Ellemann (V), der i november 2017 bestilte rapporten fra Kammeradvokaten. Hun var nemlig blevet opmærksom på mistænkelige forhold.

I august samme år havde Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anmeldt flere fiskerne for brud på reglerne for fiskekvoter. Det skete forud for offentliggørelsen af den stærkt kritiske beretning om forvaltningen af fiskekvoter fra Rigsrevisionen, der fører kontrol på vegne af Folketinget. Men senere blev politianmeldelserne for stund trukket tilbage af selvsamme styrelse.

Nu er Kammeradvokaten så klar med rapporten, der ser nærmere på syv udvalgte sagsforløb med tråde tilbage fra 2012 og frem til 2017. Og det er på ingen måde er rar læsning for ministeren eller det øvrige system. Det fremgår nemlig, at embedsværket blandt andet på bevidst vis har set bort fra visse regler.

»Det er en gennemgående observation, at man i sin administration har været meget imødekommende over for erhvervet«, står der i rapporten, der slår fast, at den tilgang har haft konsekvenser for forvaltningen:

»Det har konkret betydet, at man bevidst har set bort fra regler, der er opfattet som uhensigtsmæssige, eller som konkret er vurderet at føre til politisk uacceptable resultater, og at styrelsen har accepteret en meget formløs administration af sin tilladelses- og kontrolvirksomhed. Dette har ført til flere alvorlige fejl og kan efterlade tvivl om, hvorvidt styrelsens kontrolvirksomhed har været lovlig og konsekvent«.

Ingen tegn på korruption

Hvor Kammeradvokaten retter alvorlig kritik mod forvaltningen, fremgår det også af rapporten, at der i de undersøgte sagsforløb ikke er tegn på korruption eller andre strafbare forhold. Det gælder også favorisering af bestemte fiskere, uretmæssige sletninger og ændringer af data og sagsakter for at skjule ulovlig eller kritisabel administration. Den konklusion drages dog med et vist forbehold, fordi der blandt andet mangel på journalisering og dokumentation af sagsbehandlingen.

»Det kan ikke ved et forvaltningseftersyn positivt udelukkes, at noget sådant kan have fundet sted, men det må konstateres, at der ikke er fundet konkrete indikationer på, at det skulle være sket«, står der i rapporten.

»Der er endvidere adskillige eksempler på, at styrelsen på centrale områder fejlanvender regler eller tilsyneladende ikke er opmærksom på dem. Dette har ført til flere alvorlige fejl«.

»Der er endvidere adskillige eksempler på, at styrelsen på centrale områder fejlanvender regler eller tilsyneladende ikke er opmærksom på dem. Dette har ført til flere alvorlige fejl«.

»Der er også eksempler på, at man ikke har forstået selskabsretlige og strafferetlige regler, som har betydning for reguleringen på fiskeriområdet. Dette efterlader tvivl om, hvorvidt administrationen på området har været lovlig, og har givet anledning til utilstrækkelige og fejlbehæftede svar til Rigsrevisionen«.

»Styrelsens sagsbehandling har været kendetegnet ved en meget lav grad af skriftlighed og mangel på dokumentation. Pligten til at udarbejde notater om væsentlige beslutninger under sagsbehandlingen har generelt ikke været overholdt, og journaliseringen har været særdeles mangelfuld og fejlbehæftet i en grad, som har gjort det meget vanskeligt eller ligefrem umuligt konkret at forstå og kontrollere sagsbehandlingen. Dette er en meget alvorlig mangel ved styrelsens sagsbehandling, som meget muligt også har gjort sig gældende på andre områder end de undersøgte sagsforløb«.

»Styrelsens har endvidere i en lang række situationer tilsidesat pligten efter officialprincippet til at undersøge det retlige og faktiske grundlag for de beslutninger og afgørelser, som styrelsen træffer. Dette har i de undersøgte sagsforløb ført til en række alvorlige fejl i styrelsens sagsbehandling og til mangelfulde besvarelser af Rigsrevisionens spørgsmål med deraf følgende konsekvenser for konklusionerne i Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri fra august 2017 og opfølgningen herpå«.

»I tilfælde, hvor styrelsen konkret selv har konstateret fejl i sagsbehandlingen, har man undladt at overveje genoptagelse og rettelse af begåede fejl, ligesom man har undladt at oplyse offentligt om den pågældende fejladministration, således at virksomhederne selv kunne undersøge, om fejladministrationen havde haft konsekvenser for dem. Dette er alvorlige forvaltningsprocessuelle fejl og tilsidesættelse af god forvaltningsskik. I tilknytning hertil er der et enkelt eksempel på, at man, trods Rigsrevisionens gentagne spørgsmål til administrationen på området, har undladt at oplyse Rigsrevisionen om, at administrationen på grund af en systematisk fejl ikke var blevet ændret til den administration, som Rigsrevisionen forudsatte i sine spørgsmål, og som fulgte af det gældende retsgrundlag. Dette er en alvorlig tilsidesættelse af styrelsens sandhedsforpligtelse over for Rigsrevisionen«. Kilde: Forvaltningseftersyn af Landbrugsog Fiskeristyrelsens sagsbehandling i nogle specifikke sagsforløb, Kammeradvokaten. Vis mere

Den megen virak omkring forvaltningen af fiskekvoter har allerede haft flere konsekvenser.

Embedsfolk i fedtefadet

I forbindelse med beretningen fra Rigsrevisionen i august 2017 valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at flytte ansvaret for fiskeri fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet. Det betød også, at der blev oprettet en selvstændig fiskeristyrelse under det nye ministerium med en ny ledelse.

I samme ombæring blev to ledende medarbejdere forflyttet, så de ikke længere havde at gøre med fiskeri. Den ene af de to blev senere sendt hjem, da det kom frem, at vedkommendes sejlklub var sponsoreret af fiskeriforeninger. Senere er også en tredje embedsmand blevet sendt hjem og siden afskediget.

Hvilke to embedsfolk, der kan se frem til et tjenstligt forhør, fremgår ikke af rapporten fra Kammeradvokaten, hvor medarbejderne er anonymiseret.