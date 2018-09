Fire år med Søren Pape i spidsen: De konservative roder stadig rundt i ingenmandsland De Konservative venter på den store fremgang i meningsmålingerne. Andre partier løber med mærkesagerne, lyder en forklaring.

»Der er kun en ting, der tæller nu«, sagde Søren Pape Poulsen til DR, da han i august 2014 blev udnævnt til politisk leder.

»Jeg skal sammen med Christiansborggruppen og baglandet skabe fremgang for det Konservative Folkeparti. Så enkelt er det«, fortsatte han.

På det tidspunkt lå partiet til omkring fem procent af stemmerne i forskellige meningsmålinger. Fremgangen lod som bekendt vente på sig ved valget knap et år senere, og Søren Pape Poulsen måtte begræde det dårligste resultat i partiets historie. Kun 3,4 procent stemte på liste C.

Når partiet i denne weekend samles til det sidste landsråd før endnu et folketingsvalg, er optimismen vendt stærkt tilbage. Medlemmerne skal fejre »den fremgang, vores parti har oplevet, siden vi gik i regering«, lyder det i invitationen. Et gæt er, at de sidste fem ord er medtaget med omhu.

For selvom de konservative på Christiansborg holder stædigt fast i, at der altså er en fremgang at spore i meningsmålingerne, efter partiet gik i regering, er vælgertilslutningen stadig meget langt fra, hvor den var engang. Og den er også lavere, end da Søren Pape Poulsen overtog styringen.

I Ritzaus vægtede gennemsnit af flere meningsmålinger ligger Det Konservative Folkeparti i øjeblikket til 3,8 procent af stemmerne. I Altingets vægtede gennemsnit ligger tilslutningen på 4,1 procent. I begge målinger står partiet til at blive mindre end Liberal Alliance, for hvem regeringsdeltagelsen har været markant mere turbulent.

Nøjsomme mennesker

De dårlige målinger undrer Helge Adam Møller, der i mere end 25 år var folketingsmedlem for de konservative og i to perioder gruppeformand. I dag sidder han i byrådet i Næstved.

»Jeg havde troet, at vi var kommet op på de der 5-6 procent på nuværende tidspunkt, det er vi bare ikke. Det går i den rigtige retning, men for langsomt«, siger han – og har ikke noget godt bud på hvorfor, det går så langsomt.

»Bare jeg vidste det. Vi har nogle dygtige ministre, og der har været ro på bagsmækken de seneste fire-fem år. Det er jo lang tid hos os konservative. Men altså, selv da jeg blev valgt ind i 1984, hvor vi havde 42 mandater, der ville vi godt have haft 44. Sådan er det jo«, siger han.

Men er målinger på omkring fire procent godt nok på nuværende tidspunkt?

»Nej, det er ikke godt nok. Det første mål må være at komme op over fem procent. En naturlig selvforståelse hos en konservativ er da, at vi skal op på i hvert fald 15-16 procent. Det ville jeg synes, var helt naturligt«, siger han.

Det er efterhånden længe siden, de konservative har været deroppe omkring. Formand i 00’erne Bendt Bendtsen blev hånligt kaldt ’mr. 10 percent’, fordi han aldrig rigtigt fik partiet over de 10 procent. I 2008 overtog Lene Espersen og fik i starten medvind i meningsmålingerne, hvorefter partiet raslede ned til omkring fem procent. I 2011 overtog Lars Barfoed formandsposten, men formåede heller ikke at rejse partiet i målingerne.

Da de konservative med Søren Pape Poulsen ved roret gik i regering i 2016, var flere betænkelige ved, om det lille parti ville blive klemt og glemt. Andre pegede på, at det også var en mulighed for mere taletid og spalteplads, end sølle seks mandater ellers ville sikre. Tre ministerposter på områder, der traditionelt er vigtige for de konservative, blev betragtet som et godt udgangspunkt for fremgang.

Adskiller sig ikke voldsomt

I dag er der da også bred opbakning til regeringsprojektet, lyder det samstemmende fra kilder i og omkring partiet. Det var den rigtige beslutning, der i det mindste har stabiliseret meningsmålingerne, og de konservative ministre får ros. Den store fremgang er bare udeblevet.

Nikolaj Bøgh, der er byrådsmedlem på Frederiksberg, folketingskandidat, og som har skrevet bøger om sit parti, har et bud på hvorfor. Det har været en klog strategi at fokusere benhårdt på de tre ministres fagområder, vurderer han, men det er ikke nok.

»På længere sigt er vi nødt til også at brede paletten lidt ud. Der er det ikke gjort med at snakke om retspolitik, erhvervspolitik og social- og børnepolitik. Hvis vi skal gå frem i meningsmålinger og stemmetal, så er vi nødt til at snakke noget mere om andre konservative kerneområder som miljø, uddannelse, kultur og forsvar«, siger han.

Har du savnet, at folketingsgruppen har været mere tydelig på de områder?

»Ja, det har jeg sådan set. Jeg forstår jo godt, at når man kun er seks mand, der skal dække utroligt mange ordførerskaber, så er det svært at være lige markant på alle områder«, siger Nikolaj Bøgh.

For eksempel er det svært at hente mange stemmer på erhvervspolitikken, hvor der her er en del »fælles gods blandt de borgerlige partier«, mener han.

Nu er vi jo blevet nøjsomme mennesker efterhånden efter at have været igennem det her rædselsfulde forløb Nikolaj Bøgh

»Vi siger noget, som ikke adskiller sig voldsomt fra, hvad de andre borgerlige partier siger. Der, hvor vi virkelig siger noget andet, end de andre borgerlige, er på områder som miljø, uddannelse, kultur og forsvar. Der er en speciel konservativ vinkel på tingene. Man er nødt til at dyrke sin niche som et lille parti«, siger han, der dog understreger, at det ikke er en kritik af folketingsgruppen.

Men er det godt nok, som målingerne ser ud i øjeblikket?

»Nu er vi jo blevet nøjsomme mennesker efterhånden efter at have været igennem det her rædselsfulde forløb. Jeg vil sige, at hvis vi kan få en fremgang på to mandater, er det ikke så tosset endda. Men jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi lå endnu bedre«.