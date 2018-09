Venstre frygter intern ballade inden valgkamp: »Marcus Knuth og Jan E. Jørgensen har elimineret hinanden« Valget af Mads Fuglede som ordfører for udlændinge, integration og indfødsret er tegn på, at Venstre vil have ro i folketingsgruppen inden en valgkamp, vurderer Politikens souchef på Christiansborg.

At Venstre i dag har valgt at fjerne Jan E. Jørgensen og Marcus Knuth som ordførere for henholdsvis indfødsret og udlændinge for i stedet at samle posterne hos Mads Fuglede viser, at partiet frygter uro på området inden et kommende folketingsvalg.

Det vurderer souschef på Politikens Christiansborg-redaktion, Carl Emil Arnfred.

»Det er åbenlyst, at Venstre frygter intern uro på udlændingeområdet, som bliver centralt i den kommende valgkamp. Der har været så stor uenighed mellem Jan E. Jørgensen og Marcus Knuth på det her område, at man ønsker at samle det hos én person, så for eksempel Socialdemokratiet ikke kan pege fingre og sige, Venstre ikke har styr på butikken«, siger Carl Emil Arnfred.

Marcus Knuth er i stedet blevet innovationsordfører, og Jan E. Jørgensen, som også er byrådspolitiker i Frederiksberg Kommune, er blevet kommunalordfører.

Indtil nu har Jan E. Jørgensen og Marcus Knuth internt i Venstre været repræsentanter for de to forskellige linjer på udlændingeområdet. Knuth har lagt sig op ad udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs stramme linje, hvor Jan E. Jørgensen har været i den modsatte grøft.

»Tidligere var det helt bevidst, at ordførerskaberne på udlændingeområdet blev fordelt til repræsentanter fra de forskellige fløje i Venstre. For netop at favne forskelligheden. Men det har vist sig at skabe mere uro på bagsmækken, end man ønskede sig. Man kan næsten sige, at de to værdikæmpere – Knuth og Jan E. Jørgensen - har elimineret hinanden«, siger Carl Emil Arnfred.

Fuglede er en strammer

Da Mads Fuglede sidste år indtrådte i Folketinget som suppleant for Jakob Engel-Schmidt, tilkendegav han, at han tilhørte strammerfløjen. Ifølge Carl Emil Arnfred har Fuglede dog indtil nu afholdt sig fra at komme med meget kradse meldinger på udlændingeområdet.

»Venstre ønsker ikke at gå på kompromis i forhold til at føre en stram udlændingepolitik, og der er ingen tvivl om, at Fuglede tilhører strammerfløjen i partiet, men V-ledelsen håber nok, at han kan favne begge sider af partiet«, siger han.

Det er dog ikke givet, at de to Venstre-profiler vil undlade at udtale sig om udlændingeområdet, selv om de har mistet deres ordførerposter på udlændingeområdet.

Jan E. Jørgensen har efter rokaden sagt til Ritzau, at han stadig har tænkt sig at forholde sig til udlændingepolitikken, fordi »det er et vigtigt politikområde«, ligesom Marcus Knuth tidligere har kaldt udlændingeområdet for sit hjertebarn.