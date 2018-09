Mette Frederiksen vil ikke være statsminister for enhver pris Mette Frederiksen åbner for at sige nej til statsministerposten, hvis ikke hun kan få sin politik igennem.

»Lars Løkke Rasmussen sagde, at han ikke ville være statsminister for enhver pris. Det blev han. Det er han. Det vil jeg ikke«.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

I sin tale til S-kongressen i Aalborg henviser hun til et berømt citat fra Lars Løkke Rasmussen (V).

Dermed gør hun sig ligesom Lars Løkke Rasmussen sårbar over for kritik, hvis hun må gå på kompromis med eksempelvis udlændingepolitikken for at få posten som statsminister efter det kommende folketingsvalg.

Forud for valget i 2015 sagde Lars Løkke Rasmussen i et interview med Berlingske:

»Jeg vil ikke være statsminister for enhver pris. Hvis jeg skal være statsminister, skal jeg have plads til at føre min politik ud i livet, og selv om jeg godt ved, at alle skal give og tage, og at Venstre ikke har monopol på sandheden, så er der nogle betingelser, som jeg vil insistere på er opfyldt«.

»Og så må det jo være op til de andre partier, om de ønsker mig som statsminister, eller om de hellere vil have en anden«, sagde Venstre-formanden til Berlingske.

Blandt Løkkes krav var blandt andet, at skatten skulle lettes i bunden, og de offentlige udgifter skal holdes i ro.

Mens spørgsmålet om skattelettelser over for penge til velfærd er den måske største skillelinje i blå blok, så overskygger udlændingepolitikken alt andet i oppositionen.

Her må man forstå, at Mette Frederiksen ikke vil gå på kompromis:

»Jeg bliver tit beskyldt for at have flyttet Socialdemokratiet på udlændingeområdet af taktiske årsager. Vær ikke i tvivl. Jeg mener hvert eneste ord, der står skrevet i vores udlændingepolitik«.

»Det store flertal både i befolkningen og i Folketinget ønsker en stram udlændingepolitik. Og et mindretal skal selvfølgelig ikke kunne true sig til en politik, der ikke er flertal for«, siger Mette Frederiksen.

Den sidste bemærkning er formentlig rettet mod især De Radikale, der ønsker Dansk Folkeparti sat uden for indflydelse på udlændingepolitikken.

Men også mod de øvrige partier i oppositionen, som alle har krævet indflydelse på området.

Mette Frederiksen er dermed under pres for at lempe på udlændingepolitikken, hvis hun vil have støtte fra de øvrige partier i oppositionen til at blive statsminister.

Men det bliver ikke på dette område, at Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale får indflydelse:

»Kan vi samle oppositionen, er der mange, der spørger? Ærligt: Det korte svar er nej. Men det korte svar er også ja«.

»Vi kan ikke samle oppositionen om meget, meget store dele af udlændingepolitikken. Her er uenighederne for store«, siger Mette Frederiksen.

»Men kan vi samles om, at vores børn skal have en god start på livet? Om en mere ambitiøs indsats for klima og miljø? Meget mere natur. At landbruget skal yde et klimabidrag. Flere elbiler«.

»Kan vi samles om en Marshall-plan for Afrika? Om mere tillid til de offentligt ansatte? At der skal være råd til at udvikle vores velfærdssamfund? Selvfølgelig kan vi det«, siger hun.

ritzau