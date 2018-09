S og K vil bevare særlig uddannelse for flygtninge, som DF vil afskaffe Søren Pape Poulsen understreger i sin landsrådstale, at flygtninge skal integreres, mens de bor i Danmark.

Socialdemokratiet øjner nu en mulig alliancepartner internt i regeringen i bestræbelserne på at bevare integrationsgrunduddannelsen, IGU’en, der giver flygtninge en nemmere adgang til arbejdsmarkedet på lempelige vilkår.

En uddannelsesordning, som Dansk Folkeparti ellers arbejder på at få afskaffet - og som partiet har været tæt på at få regeringen overtalt til.

Det sker, efter at den konservative formand, Søren Pape Poulsen, i sin tale på det konservative landsråd lørdag lagde op til at huske nuancerne, når det kommer til den stramme udlændingepoltik.

»For nu er det integrationen, vi skal tage fat i. Vi skal kræve, at både flygtninge og indvandrere tager ansvar for deres eget liv. Og at de bidrager til det danske samfund«, lød det fra K-formanden.

Og den melding bemærkede den socialdemokratiske udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, fra den socialdemokratiske kongres i Aalborg. Han tolker det som en inddirekte K-melding om at bevare IGU’en for alle flygtningegrupper.

»Jeg synes, det er utrolig positivt, fordi jeg forstår det sådan, at de konservative står fast på de aftaler, vi har, som blev vedtaget i Folketingssalen, og som gør det muligt for flygtninge at være i den her ordning, og som har sikret, at mange er kommet i beskæftigelse og har tjent deres egne penge«, siger Tesfaye.

Pape: Vi kan jo se, den virker

Og det er rigtigt forstået, at de konservative fortsat gerne vil bevare IGU'en, bekræftede Søren Pape Poulsen efterfølgende overfor Politiken.

»Vi bakker op om IGU’en. Den var vi også med til at indføre. Det gør vi«, fastslår Søren Pape Poulsen.

At Pape ønsker at styrke integrationen, kan umiddelbart synes ukontroversielt, men Dansk Folkeparti har for længst bebudet, at partiet i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger vil genoptage kravet om et decideret paradigmeskifte i udlændingepolitikken.

Et sådan skifte var allerede på tegnebrættet omkring juletid, og af et egentligt aftaleudkast mellem DF og regeringen, som Politiken har set, fremgik det, at den relativt nyopfundne integrationsgrunduddannelse skal udfases for den særlige flygtningegruppe fra primært Syrien, der har en midlertidig opholdstilladelse.

Paradigmeskiftet blev ikke vedtaget på grund af skatteslagsmålet med DF og Liberal Alliance, men Tesfaye frygter, at regeringen i finanslovsforhandlingerne bøjer sig for DF og går med til at reducere den eller helt fjerne den.

Søren Pape Poulsen, synes du fremadrettet, at IGU'en skal gælde alle grupper af flygtninge, som tilfældet er i dag?

»Jeg synes, det er en rigtig god ordning. Det må jeg sige. Vi kan jo se, den virker. Integrationsministeren har også været ude og tale meget positivt om den. Det handler om, at når folk er i Danmark, så skal vi gøre det bedste for, at mens de er her - uanset om de skal være her permanent eller hjem igen - så skal de da føde sig selv og tjene deres egne penge. Jeg kan ikke forstå, at man kan have en interesse i, at de ikke skal forsørge sig selv«.

Der har været beskrevet et aftaleudkast i forbindelse med forhandlingerne om et paradigmeskift, hvor DF og regeringen skulle være tæt på en aftale om at afskaffe IGU’en for flygtninge på midlertidigt ophold. Det er du ikke med på?

»Nej, jeg synes, det vil være en dårlig ide. Men vi skal jo have en snak om det her i efteråret, det taler vi om i regeringen i øjeblikket. Så jeg kan ikke rigtig komme nærmere ind på det nu, for jeg sidder selv lige i hulen af, hvor vi diskuterer det«, svarer Pape Poulsen.

Det omtalte aftaleudkast til et paradigmeskifte indeholder et par håndfulde stramningsforslag, og Mattias Tesfaye forklarede i sidste måned til Politiken, at partiet kan se sig selv i de fleste af punkterne. Han erklærede sig dog skeptisk over at afskaffe IGU’en for den omtalte gruppe.