Pape om banderivaler: Jeg er ret fortrøstningsfuld - vi får snart nogle af dem i spjældet Bandepakken »har virket helt vildt«, mener justitsminister Søren Pape Poulsen, der ikke ser behov for politisk indblanding efter nye skyderier.

Når justitsminister Søren Pape Poulsen (K) indkalder politiforligskredsen til møde efter weekendens skyderier på Nørrebro i København, er det for at give partierne en fortrolig orientering om situationen omkring bandemiljøet.

Det er ikke for at tale om nye politiske initiativer til at komme skyderierne til livs, siger K-formanden efter sin tale på de konservatives landsråd.

»Det gode, hvis man skal finde et lys i mørket, er, at vi skal ikke til at opfinde noget. Vi har alle redskaberne«, siger Søren Pape Poulsen.

»Hverken fra politiet eller lovgivere kan jeg næsten se, hvad vi skulle finde på«, siger han.

Pape: Fængslerne er fyldte

Regeringen vedtog i foråret 2017 sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en bandepakke med 35 konkrete initativer. Det er dem, Søren Pape Poulsen nu forventer, at politiet gør brug af.

»Jeg er ret fortrøstningsfuld på, at vi snart får nogle af dem i spjældet«, siger Søren Pape Poulsen om de banderivaler, der ifølge politiet affyrede op til ti skud på åben gade fredag aften.

Med bandepakken indførte politikerne eksempelvis hårdere straffe, og den samlede pakke »har virket helt vildt«, siger ministeren, selv om der fortsat er skyderier i gaderne.

»Jeg vil ikke bilde nogen ind, at fordi vi laver bandepakker, så vil der aldrig være skyderi i gaderne. Men vi kan blive dygtigere til at være over dem hurtigere og sætte dem i fængsel. Og det er derfor, at fængslerne er fyldt i øjeblikket af de her typer«, siger Pape Poulsen.