Stikpiller til Thorning og opråb om skat: Her er fire ting vi lærte af weekendens politiske møder Politiken samler de væsentligste pointer fra en weekend, hvor både Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti har været samlet.

Både Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti har denne weekend været samlet til politisk debat og taler.

Hvis du har holdt dig langt væk fra nyhedsstrømmen, har vi her samlet fire pointer, der er værd at notere sig.

Frederiksen sendte stikpiller til Thorning

S-formand Mette Frederiksen lagde flere gange under sin tale på partiets kongres i Aalborg afstand til sin forgænger Helle Thorning-Schmidt og den politik, hun stod i spidsen for. Og det var ofte de diskrete stikpiller, der medførte lange klapsalver fra partifællerne i salen.

Eksempelvis da Mette Frederiksen kom med et konkret løfte til Enhedslisten.

»Kære Pernille Skipper. Det bliver ikke på min vagt, at vi sælger mere infrastruktur til Goldman Sachs«, sagde Frederiksen med henvisning til dengang, Thorning og daværende finansminister Bjarne Corydon solgte Dong-aktier til den amerikanske investeringsbank.

Frederiksen agter heller ikke at skrive under på et regeringsgrundlag, der ønsker at »videreføre den borgerlige regerings økonomiske politik i bredeste forstand«. En formulering, som den tidligere S-R-SF-regering ellers indledte deres fælles, politiske program med.

»Lad os være enige om, at den formulering ikke kommer med igen. Til gengæld så lover jeg hermed, at vi vil føre socialdemokratisk politik i bredeste forstand«, sagde Frederiksen.

De konservative vil meget gerne være grønne

Hos Det Konservative Folkeparti, der var samlet i Tivoli Congress Center, blev det bemærket, at partiformand Søren Pape Poulsen som det første fremhævede det grønne område, da han begyndte sin gennemgang af regeringens resultater.

»En af de helt store brede aftaler, vi har indgået, er en grøn aftale«, sagde Pape.

Hans fokus på det grønne kommer efter, at han i et interview med Berlingske i løbet af sommeren ellers sagde, at det grønne område ikke vil være top of mind for de konservative frem mod valget.

»Vi har en tro på, at vores holdninger til miljø og klima sidder godt fast i de borgerlige vælgere, for hvem det er vigtigt. Dér skal vi ikke bruge vores kræfter«, sagde Pape, som dog efterfølgende beklagede, at han havde udtalt sig uklart.

Ifølge Danmarks Radio er det grønne område da også vigtigt for partiets bagland. Størstedelen af de indstillinger fra baglandet, som blev vedtaget på landsrådet, handler således om grøn politik.

Mystikken om DF består

DF-formand Kristian Thulesen Dahls førsteprioritet er jo som bekendt at gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister endnu engang. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, er det et fortsat et åbent spørgsmål, hvorvidt han er klar til at holde hånden under Mette Frederiksen som statsminister.

Måske derfor var der da også en passage til DF-formanden i Mette Frederiksens tale, hvor hun takkede ham for det gode samarbejde. Og så en lille undren:

»Hvorfor peger I egentlig stadig på Lars Løkke? Det giver ærligt talt ikke mening«, spurgte Frederiksen fra talerstolen i Aalborg.

Hendes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, sagde det mere direkte, da det var hans tur:

Sådan lyder analysen fra den socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Sass Larsen, under partiets årlige kongres i Aalborg.

»Der er en stor fællesmængde af politik mellem Socialdemokratiet og DF, og jeg er rigtig glad for, at DF ser udogmatisk på det og ikke bare vil stille sig sur og fornærmet over i oppositionen, hvis man ikke vinder valget, men vil byde sine mandater konstruktivt ind«, sagde han.