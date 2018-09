Jarlov på samråd: Jeg deler fuldstændig den forargelse, der er i offentligheden over den her sag

Det kan godt være, at en intern undersøge i Danske Bank i sidste uge frifandt adm. direktør Thomas F. Borgen og andre i topledelsen for at have misligholdt deres juridiske forpligtelser over for banken.

Men dermed stopper den opsigtsvækkende sag om hvidvask i bankens estiske filial ikke for de danske myndigheder, der efterforsker flere forhold.

Det understregede erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) under et åbent samråd, der er det ottende af sin slags i den opsigtsvækkende sag, men det første i kølvandet på den interne rapport fra Danske Bank.

»Jeg deler fuldstændig den forargelse, der er i offentligheden over den her sag«, sagde Rasmus Jarlov.

På samrådet fremhævede han, at Finanstilsynet i kølvandet på bankens interne rapport har genoptaget den undersøgelse, der i første omgang blev afsluttet i maj, da banken fik otte påbud.

Også muligheden for en straffesag for brud på loven om hvidvask undersøges af'Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet' - populært kaldet bagmandspolitiet.

Sådan undersøges Danske Bank I Danmark har Finanstilsynet i sidste uge genåbnet den undersøgelse af banken, der i første omgang blev afsluttet i maj, da banken fik otte påbud.

Herhjemme har også 'Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet' (populært kaldet bagmandspolitiet) siden august undersøgt en strafferetlig undersøgelse af, hvorvidt der er sket brud på hvidvaskningsloven.

I Estland har bagmandspolitiet ligeledes indledt en undersøgelse.

Endeligt har EU-kommissionen bedt det fælles europæiske tilsyn i form af Den Europæiske Bankmyndighed om at undersøge, hvad der gik galt med myndighedernes opsyn af Danske Bank. Vis mere

Ikke kun Danske Bank var i fokus på samrådet. I stigende grad retter politikerne også opmærksomheden mod Finanstilsynet.

I den interne undersøgelse fra Danske Bank er det nemlig kommet frem, at tilsynet allerede i 2007 fik en advarsel fra den russiske centralbank om, at der var mistanke om hvidvask i Danske Banks estiske filial. Dengang tog Finanstilsynet ganske vist fat i Danske Bank. Men tilsynet stillede sig tilfreds med forklaringer fra banken, som senere har vist sig at være forkerte. Det er utilfredsstillende, sagde Rasmus Jarlov, der har bedt Finanstilsynet levere en redegørelse om blandt andet tilsynets rolle i sagen.

»Finanstilsynet har erkendt, at der er behov for at tjekke oplysninger i et betydeligt større omfang, end det er sket i den her sag. Den konklusion deler jeg. Der er som sagt behov for, at der bliver lært af den her sag«, sagde Rasmus Jarlov.

Den erkendelse har blandt andet medført en diskussion om, hvorvidt der er behov for at tilføre flere penge til Finanstilsynet. Og det spørgsmål fik kun endnu mere opmærksomhed, da tilsynet forud for samrådet meddelte, at det ikke har tilstrækkeligt med ressourcer til at gennemgå det fulde materiale, der ligger til grund for Danske Banks interne rapport. Ifølge banken har 70 personer arbejdet fuld tid med blandt andet 12.000 dokumenter og 8 millioner e-mails.

»Vi kommer ikke til at gennemgå alt materialet. Vi har en risikobaseret tilgang, hvor ressourceforbrug på tværs af vores opgaver skal stå mål med forventning til resultat«, sagde direktør Jesper Berg fra Finanstilsynet til netmediet finans.dk.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov gjorde det på samrådet klart, at der er grænser for, hvor meget de danske myndigheder kan undersøge, fordi det drejer sig om 15 millioner transaktioner. Men ministeren erklærer sig åben over for at tilføre flere penge til Finanstilsynet.

»Hvis der mangler ressourcer til at få undersøgt det her så godt som muligt, så får Finanstilsynet flere ressourcer«, sagde Rasmus Jarlov, der lovede det samme i forhold til bagmandspolitiet.