Landmænd får millioner til at komme ovenpå efter tørken Der er indgået forlig om en hjælpepakke til landbruget, der har været hårdt ramt af tørke i sommer.

Sommeren var både tør og varm, og det er gået ud over en lang række landmænd, der ikke har fået det nødvendige udbytte på deres marker.

Fredag morgen er en kreds af partier derfor blevet enige om at komme de økonomisk pressede landmænd i møde med en hjælpepakke, der har et omfang på 380 millioner kroner.

Pakken medfører blandt andet, at regeringen betaler de produktionsafgifter for sammenlagt 370 millioner kroner, som landmændene ellers ville være blevet opkrævet.

Desuden sørger staten for at indbetale 10 millioner kroner til en jordfordelingsfond, som landmændene også slipper for at betale til.

ritzau