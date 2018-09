Sådan vil politikerne hjælpe landbruget

Sol, sol og atter sol. For ferierende danskere står sommeren 2018 formentlig tilbage som noget af det dejligste. Men for mange landmænd har den resulteret i blodrøde tal på bundlinjen.

Et politisk flertal på Christiansborg er klar med en hjælpepakke i anledning af den ekstraordinære sommer.

Her er et overblik:

Landbruget slipper for produktionsafgifter i 2019:

»Statskassen giver 220 millioner kroner til nogle fonde, der normalt finansieres af afgifter fra landbruget. Fondene støtter blandt andet forskning, og det vil de altså forsat kunne gøre, selv om landmændene ikke betaler ind til dem.

Landmænd skal have lov at vande mere i fremtidige tørker:

»Partierne vil se nærmere på muligheden for, at kommunerne kan give hurtigere tilladelser til at vande mere end normalt, hvis der er tørke. Nye regler skal gerne være klar 1. juli 2019.

Ekspertgruppe skal granske landbrugets økonomi:

»En ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til, hvordan landbruget bedre kan blive i stand til at klare udsving i økonomien.

Tilskud til jordfordeling i 2019:

»Der sættes 10 millioner af til at støtte landmænd, der frivilligt vil bytte jord med hinanden. Pengene skal blandt andet gå til tinglysningsafgift.

Jordfordelingsfond:

»Som noget helt nyt oprettes en fond, hvor staten kan købe landbrugsjord af eksempelvis konkursboer. Den gode landbrugsjord skal staten så tilbyde i bytte for landmænds dårlige jord. Det vil både gavne klimaet og landbrugets økonomi, er tanken. Fonden kan bruge 150 millioner frem til 2022.

Kilde: Aftaleteksten.

ritzau