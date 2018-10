9 udspil fra regeringen: Løkke snurrer det politiske hjul Regeringen har fremlagt stribevis af politiske udspil, og endnu flere er på vej. Nogle vil blive behandlet på plads henover efteråret, mens andre vil blive brugt i en kommende valgkamp.

Klimaplan

Et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030 kan meget vel være en målsætning, som regeringen disker op med i dens forslag til en ny klimaplan, der ventes præsenteret inden længe.

Allerede i juli kunne Politiken på baggrund af lækkede dokumenter løfte sløret for den og en stribe andre ideer til miljø- og klimavenlige tiltag, som regeringstoppen har nærstuderet.

I Folketinget vil oppositionen stå klar med en anklage om, at forslaget er fyldt med gode intentioner, men mangler handling. Er der ét emne, hvor oppositionen gerne vil stå sammen, er det den grønne dagsorden.

Psykiatriudspil

Regeringen har fremlagt et forslag til en psykiatriudspil med 43 initiativer. I den ene ende af spektret vil regeringen gøre mere for at sikre, at sårbare børn og unge får hjælp i tide med et nyt tilskud til psykologhjælp til personer helt ned til 14 år.

I den anden ende af spektret vil regeringen oprette særligt intensive behandlingspladser til de patienter, der bliver indlagt igen og igen – svingdørspatienterne.

I kroner og øre vil regeringen over fire år afsætte 2,1 milliarder kroner til psykiatrien. Heraf 1,6 varige midler. Der er også et psykiatriudspil på vej fra Socialdemokratiet.

Folkeskole

Forligspartierne omkring folkeskolen mødes i denne uge hos undervisningsminister Merete Riisager (LA), der skal forsøge at overbevise dem om, at der er behov for at justere på folkeskolereformen.

Regeringen har blandt andet foreslået at gøre skoledagen kortere og at ændre på den understøttende undervisning.

Der er dog store uenigheder partierne i mellem, og flere kilder betvivler, hvorvidt det overhovedet er realistisk at lande en aftale inden et valg.

Dertil kommer en mistanke om, at ministeren måske ligefrem ønsker at gemme elementerne i udspillet til brug i en valgkamp.

Universiteter

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) begynder i denne uge et intensivt forhandlingsforløb om fleksibilitet på universiteterne.

Den stadig forholdsvis nye minister bliver spået gode chancer for at lande en aftale, der blandt andet vil give bachelorer ret til at blive optaget på en kandidatuddannelse i tre år, efter de er blevet færdige med bacheloren.

Til gengæld er oppositionen ikke helt med på regeringens forslag om en ny et-årig masteruddannelse. Der er lagt forhandlingsmøder i kalenderen den næste måneds tid, og forventningen er, at det nok skal lykkes.

Paradigmeskifte

Allerede omkring jul var regeringen og DF tæt på en aftale om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Fokus på hjemsendelse i stedet for integration af flygtninge, lød det.

Aftaleudkastet med et par håndfulde konkrete forslag vil blive taget op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, og DF vil formentlig forsøge at få endnu flere forslag med ud fra devisen om, at regeringen jo allerede ved juletid var tæt på at lave en aftale.

Forleden meldte Inger Støjberg (V) dog, at regeringen – modsat aftaleudkastet – gerne vil bevare den såkaldte integrationsgrunduddannelse (IGU). Til DF’s vrede.

Finanslov

Alt tyder lige nu på, at regeringen får lavet en finanslovsaftale med DF. Regeringen har pakket tidligere ambitioner om at fjerne arveafgift og lave topskattelettelser langt væk.

Der er sat penge af til DF-mærkesager, som partiet kan markere sig på efterfølgende.