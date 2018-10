Analyse: Fem ting vi lærte af Løkkes åbningstale Løkke presser Mette Frederiksen i defensiven om grønne biler, men holder foreløbigt krudtet tørt på udlændingeområdet frem mod valget.

Med under et år til næste valg forsøger statsminister Lars Løkke Rasmussen at markere sig som førsteserver på to af de områder, som vælgerne sætter allerhøjest.