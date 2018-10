Mette Frederiksen: Tynd åbningstale fra Løkke

»Jeg synes, at statsministerens tale var en tynd omgang. Der er utroligt mange ord om velfærd. Men det er det modsatte, man oplever ude i velfærdssamfundet. Her oplever danskerne mangel på tid, fordi der mangler medarbejdere«.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

I sin reaktion på Lars Løkke Rasmussens (V) tale ved Folketingets åbning fastslår hun, at statsministeren oversælger budskabet om, at regeringen har afsat flere penge til velfærd.

Hun giver heller ikke meget for Lars Løkke Rasmussens betoning af behovet for at gavne klimaet ved at lukke for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030.

»Der er lidt mærkeligt, at regeringen har sat afgifterne på benzin- og dieselbiler ned, og nu vil man så gerne have elbiler. Det er for meget frem og tilbage«, siger Mette Frederiksen.

Hun mener, at man må tage hensyn til, om 'almindelige mennesker' har råd til og kan klare sig med eksempelvis en elbil, inden man lukker for salget.

ritzau