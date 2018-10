Mette F: Nej tak til udenlandsk faglært arbejdskraft

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har et stort ønske om at gøre det lettere for danske virksomheder at ansætte arbejdskraft fra udlandet.

Det bliver imidlertid ikke med Socialdemokratiets stemmer, siger partiformand Mette Frederiksen efter Løkkes åbningstale i Folketinget tirsdag.

»Jeg er uenig med statsministeren. Han vil importere faglært arbejdskraft fra eksempelvis Afrika og Asien til det danske arbejdsmarked«.

»Men det er uendeligt kortsigtet. For det første har vi mange unge mennesker, der går rundt og ikke laver noget. Det er da langt bedre at investere i deres uddannelse«.

»Vi har også ufaglærte, der skal have lov til at blive faglærte, og vi har kvinder, der går rundt på deltid«, siger hun.

Mette Frederiksen henviser til, at danske virksomheder i forvejen har adgang til hele det europæiske arbejdsmarked som følge af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU.

Derfor er der ifølge hendes mening ikke brug for at åbne mere op for udlændinges adgang til det danske arbejdsmarked.

»Jeg vil rigtig gerne være med til at løse bureaukratiske problemer, som virksomheder møder i forsøget på at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft«.

»Men det bliver et nej tak til at åbne op for faglært arbejdskraft fra tredjelande«, siger hun.

I dag er reglerne i den såkaldte beløbsordning sådan, at man skal have udsigt til en indkomst på 417.794 kroner for at få arbejdstilladelse i Danmark, hvis man kommer fra et land uden for EU.

ritzau