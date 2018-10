Støjberg: Kloge udenlandske hoveder bidrager hver med 300.000 kroner Virksomheder har behov for bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft. Det skal sikre opsving, siger minister.

»Hver udenlandske medarbejder, der kommer hertil via beløbsordningen, bidrager med mere end 300.000 kroner per person, så det er en god forretning for Danmark at tiltrække flere kloge hoveder.

Sådan lyder det fra udlændingeminister Inger Støjberg (V), der onsdag præsenterede regeringens udspil om mere udenlandsk arbejdskraft sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Den mest kontroversielle del af udspillet går ud på at sænke den såkaldte beløbsgrænse fra 418.00 til 330.000 kroner. Det betyder, at udlændinge fra lande som USA, Canada, Singapore og Japan fremover kun skal have et job til 330.000 kroner for at kunne komme til Danmark.

Ifølge Inger Støjberg er det nødvendigt for at sikre opsvinget:

»Midt i stoltheden over, at der er stor økonomisk fremgang, og ledigheden er så lav, som den er, melder flere og flere virksomheder, at de mangler arbejdskraft«.

»Antallet af forgæves rekrutteringer er steget fra 5.000 til 17.000. Vores opgave er at vise rettidig omhu og sikre, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, som de har brug for«, siger Inger Støjberg.

Regeringen forventer, at det foreslåede beløb på 330.000 kroner, som svarer til en månedsløn på cirka 27.000 kroner, vil gøre det muligt for danske virksomheder at hente nyuddannede bachelorer til Danmark.

Forslaget om at sænke beløbsgrænsen bliver på forhånd afvist af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

LO: Det kan allerede lade sig gøre

De to partier er bekymrede for, at forslaget vil gøre det sværere for danskere uden for arbejdsmarkedet eller danskere på deltid at få fuldtidsarbejde. I stedet bør der fokuseres på at opkvalificere ledige, mener S og DF.

De to partier er dog åbne for at se på, om der kan laves nogle administrative lempelser, som kan hjælpe virksomhederne, ud fra den nuværende beløbsgrænse.

Også fagbevægelsen siger fra. LO's formand, Lizette Risgaard henviser til, at det allerede i dag er muligt for virksomhederne at ansætte udenlandske smede og elektrikere inden for den nuværende beløbsordning.

Dermed passer det ikke, at beløbsgrænsen skal sænkes, fordi Danmark mangler eksempelvis kemiingeniører, siger Lizette Risgaard.

»Kemiingeniører har en gennemsnitsløn på cirka 62.000 kroner, og regeringen vil sænke beløbsordningen helt ned til en månedsløn på 27.000 kroner. Så den må man længere ud på landet med«, siger Lizette Risgaard.

