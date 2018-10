DF-formand åbner for at lade flygtninge arbejde i Danmark

Dansk Folkeparti åbner nu en mulighed for at lade flygtninge arbejde, når de er i landet, hvis der kan laves regler, som gør, at de ikke får en tilknytning til landet, som gør det sværere at sende dem hjem.

»Jo stærkere tilknytning, man har til arbejdsmarkedet, jo sværere er det for folk at vende hjem«, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl om reglerne, som de er i dag.

»Hvis statsministeren kan finde en løsning, der gør, at man ikke fortaber muligheden for at vende hjem, selv om man er tilknyttet arbejdsmarkedet i Danmark, så er det klart, at situationen er anderledes«.

Det betyder med andre ord, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal løse det, han kaldte en gordisk knude under åbningsdebatten sent torsdag.

I så fald vil DF gå med til, at flygtninge kan tage et job og forsørge sig selv.

Forhandlingerne om finanslov, skattelettelser og udlændinge gik i hårdknude i december sidste år. Dengang sagde DF, at flygtninge som hovedregel ikke måtte arbejde eller modtage uddannelse.

I næste uge starter de indledende forhandlinger om finansloven, hvor udlændinge og et paradigmeskift også vil være på bordet.

Fra 1997 til sidste år er der kommet 105.000 flygtninge og familiesammenførte til Danmark, mens 95.000 stadig er her, påpegede statsministeren.

Han udpegede tre pejlemærker for udlændingepolitikken fremadrettet. Det ene er, at der skal ske flere hjemsendelser, og det andet er, at flygtninge skal tjene deres egne penge, mens de er her. De skal ikke forsørges.

Det tredje handler om, at regeringen vil finde en måde, hvorpå flygtninge kan arbejde, uden at de dermed får en stærkere tilknytning til Danmark med det resultat, at det bliver sværere at sende dem hjem.

»Vi er nødt til at finde den juridiske vej til, at det - at man arbejder, mens man er her - ikke betyder noget afgørende for tilknytningen til Danmark«, siger statsministeren.

Han peger på, at flygtninge skal være en aktiv del af samfundet og kvalificere sig, så de er klar til at vende hjem og genopbygge landet, hvis de er krigsflygtninge.

Når de er flygtede til Danmark gennem en masse sikre lande, har de et ansvar for at vende hjem og bygge landet op, lyder det.

ritzau