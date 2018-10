Regeringen: Skrot din gamle dieselbil og få 5000 kroner

Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på at få os til at skrotte gamle dieselbiler.

Det skriver avisen Danmark.

Når regeringen i næste uge præsenterer et nyt klimaudspil, vil der være en pengegave til ejere af dieselbiler fra før 2006 - hvis de vel at mærke vil sende bilerne på bilkirkegården.

Den almindelige og permanente skrotningsordning på 2200 kroner bliver udvidet til 5000 kroner, hvis man kommer med en dieselbil fra før 2006.

Det siger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til avisen.

»Vi skal simpelthen have de ældste og mest forurenende dieselbiler sparket væk fra vejene i et hurtigt tempo. Der er for mange mennesker, der dør for tidligt på grund af luftforurening«, siger han.

Den ekstra skrotpræmie vil regeringen finansiere med 100 millioner kroner, der kommer fra en pulje på 260 millioner kroner årligt til grønne initiativer i finanslovsforslaget.

Pengene er tænkt som en engangsinvestering og skulle være nok til at skrotte 36.000 af de cirka 150.000 dieselbiler fra før 2006, som der er på vejene i Danmark, skriver avisen Danmark.

Det er cirka dobbelt så mange, som der skrottes om året med den permanente skrotpræmie på 2200 kroner.

»Havde vi lavet en permanent ordning for de gamle dieselbiler, ville vi risikere, at folk vil vente længere med at skrotte. Vi vil gerne have dem væk i en ruf«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature døde der på verdensplan over 100.000 i 2015 på grund af sygdomme relateret til udledning af partikler.

4000 dør om året på grund af luftforurening

Og professor på Institut for Miljøvidenskab Ole Hertel oplyste til Videnskab.dk i 2017, at der i Danmark dør 4000 om året på grund af luftforurening.

I FDM er meldingen, at regeringen ikke skal sætte næsen op efter, at de gamle dieselbiler bliver afløst af nye lav-emissionsbiler på grund af en skrotpræmie på 5000 kroner.

»Bilister, der har en dieselbil, der er 5000 kroner værd, går ikke ud og køber en ny bil til 300.000 kroner. De køber nok snarere en anden gammel bil til 10.000 kroner«, siger afdelingsleder i FDM's politiske og økonomiske sekretariat Torben Lund Kudsk.

FDM tager dog positivt imod udspillet fra regeringen.

»Det er isoleret set en udmærket brik i det puslespil, der skal lægges for at få en grønnere trafik på vejene. Det er kun positivt at få nogle flere gamle dieselbiler væk fra vejene«, siger Torben Lund Kudsk.

ritzau