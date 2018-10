DF efter FN's klimarapport: Hvis vi går for hurtigt frem, risikerer vi at sætte samfundet i stå

Vi kan nå at redde klimaet, men det bliver dyrt, og der skal handles nu.

Det er budskabet fra FN’s længe ventede klimarapport, som i dag er blevet offentliggjort, og som betegnes som det hidtil mest gennemarbejdede data på området.

Da rapporten blev præsenteret, gjorde flere af forskerne bag den klart, at det er ved at være sidste udkald for menneskeligheden, hvis global opvarmning skal afhjælpes.

Dansk Folkepartis miljø- og energiordfører Mikkel Dencker mener dog, at vi skal være varsomme med at sætte for hurtigt ind.

Hovedpointen i rapporten er, at klimaet kan reddes, men at vi har travlt. Hvad er din reaktion på det?

»Det ændrer ikke så meget for mig. Jeg synes stadigvæk, at vi skal gøre noget ved problemerne, men på en måde, hvor vi tænker os godt om«.

Hvad mener du med, at vi skal tænke os godt om?

»Det flagrer meget med forslag til, hvad man skal gøre. Jeg savner en eftertanke, så man gør tingene i den rigtige rækkefølge, så det ikke bliver dyrere end højst nødvendigt«.

»Nogle partier vil sætte afgiften på elbiler ned. Det kan ende med at blive en meget dyr løsning, fordi der skal store rabatter til. Jeg tror, det bedste man kan gøre er at satse på forskning i vedvarende energi og opbevaringsteknologi«.

Hurtig løsning kan hæmme samfundet

Rapporten siger direkte, at hvis vi skal redde klimaet, bliver det dyrt. Hvor langt skal vi gå i Danmark?

»Jeg mener først og fremmest, at vi skal investere i forskning, så vi får et samfund, hvor grøn omstilling går hånd i hånd med det, der er fornuftigt rent økonomisk«.

Men når du siger, at forskning er vejen frem, så er der jo en lidt længere tidshorisont, end hvis man lovgiver for at fremme elbiler eller hæmme flytrafik. Rapporten siger, at vi skal handle hurtigt. Hvordan harmonerer det med, at det er forskningen, der skal redde os?

»Jeg mener, at hvis vi går for hurtigt frem og lovgiver mod benzinbiler og flytrafik, så risikerer vi at hæmme samfundet og hæmme den økonomiske udvikling, som netop gør, at vi skal have råd til den grønne omstilling«.

Men hvis vi har travlt, synes du så stadigvæk, at det økonomiske perspektiv skal vægte højest?

»Jeg synes stadigvæk, at det er forskningen, der er det vigtigste. En ting er, at vi i Danmark tager nogle hurtige og drastiske beslutninger, men det er jo ikke ensbetydende med, at man gør det i resten af verden. Via forskning skal vi frem til det punkt, hvor den billigste løsning også er den mest CO2-neutrale«.

Konkrete mål kan blive dyrt

Når nu rapporten siger, at det skal gå hurtigt, er det så fair at overlade problemet til de kommende generationer og sige, at forskning skal redde os?

»Jeg synes, det er fair, at vi udvikler vores samfund og får den teknologi, som er den rigtige på lang sigt. Jeg mener, vi sætter samfundet i stå, hvis vi forbyder for eksempel flytrafik«.

Hvilken type forskning er det, du konkret tænker på?

»Det er vigtigt at forske i energilagringsteknologi, fordi vi er gode til at producere vedvarende energi. Men vi mangler lagring. Der kan vi tage store skidt«.

Lad os sige, at du får flertal for den løsning. Tror du, at det vil være nok til at afværge de klimaudfordringer, vi har udsigt til?

»Det tror jeg, det kan. Mange af de klimaproblemer, vi har, handler om, at vi har et meget stort forbrug af fossile brændstoffer«.

Hvis du skal sætte et ultimativt klimamål for Dansk Folkeparti, vil det så være at erstatte fossilt energiforbrug til grøn energi?

»Ja, det er i hvert fald målsætningen på længere sigt. Jeg er varsom med at sætte et konkret årstal. Hvis man skal nå et bestemt mål til en bestemt dato, kan det godt blive dyrt«.