DF: Regeringens finanslov betyder farvel til grænsekontrol

Den danske grænsekontrol står for skud, hvis regeringens finanslovsforslag bliver ført ud i livet.

Der er nemlig ikke afsat penge til at videreføre grænsekontrollen.

Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl efter det første af de såkaldte sættemøder hos finansminister Kristian Jensen (V) om næste års finanslov.

»Medmindre Dansk Folkeparti kræver penge afsat, så forsvinder grænsekontrollen til årsskiftet. Der er ikke afsat penge i finanslovsforhandlingerne«, siger han.

»Vi kan selvfølgelig ikke acceptere regeringens politik om, at grænsekontrollen forsvinder til årsskiftet. Vi mener, at grænsekontrollen er kommet for at blive, og at den også skal være permanent«, siger han.

Men ifølge finansministeren er der en god grund til, hvorfor grænsekontrollen ikke er med i statens husholdningsbudget for 2019.

»Når der ikke er blevet taget stilling til, hvorvidt grænsekontrollen skal forlænges, så er der heller ikke afsat penge til det«.

»Der ligger i finansloven en række forskellige reserver - både en forhandlingsreserve og andet - så det er muligt at prioritere en grænsekontrol«, siger han.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl vil Dansk Folkeparti modsætte sig en finanslov, så længe regeringen ikke har grænsekontrollen med i budgettet.

Et af Dansk Folkepartis andre hovedkrav til en finanslov er et 'paradigmeskift i udlændingepolitikken'.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) medgav i sin åbningstale til Folketinget i sidste uge, at regeringen er enig i den betragtning.

Sidste års finanslovsforhandlingerne endte med blåt kaos

Det store spørgsmål er nu, om parterne kan enes om, hvad et paradigmeskift skal indebære.

Blandt andet ønsker Dansk Folkeparti en 'effektiv hjemsendelsespolitik'.

Det er ifølge partiet uholdbart, at mange flygtninge bliver permanente indvandrere i Danmark.

Der er behov for, at de i stedet sendes hjem, så de kan være med til at genopbygge deres fædrelande, lyder det.

Det er kun regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti, der er inviteret til dagens forhandlinger.

Det er sidste gang, at regeringen skal forhandle en aftale på plads inden det kommende valg.

Sidste år bød finanslovsforhandlingerne på blåt kaos, hvor politisk leder Anders Samuelsen (LA) truede med at vælte regeringen, hvis ikke LA fik 'historiske skattelettelser'.

Regeringen fik lov til at blive, mens Anders Samuelsen opgav skattelettelser.

Finansministeren er dog sikker på, at parterne formår at undgå politisk kaos i år.

»Jeg har efter det første møde med Dansk Folkeparti en klar overbevisning om, at vi kan finde hinanden, og at der er politisk vilje til stede«, siger han.

»De temaer, som Dansk Folkeparti har rejst, er ikke overraskende for os. Det må vi nu arbejde på, om vi kan komme i møde«, siger Kristian Jensen.

ritzau