Peter Kofod Poulsen forsvarer forslag om, at livstidsdømte skal fratages ret til nye kvindevisit: Kriminalforsorgen skal ikke lægge madrasser til morderes damebesøg Både af hensyn til de pårørende og til de kvinder, der skulle have lyst til at besøge en livstidsdømt morder i fængslet, skal netop det ikke længere være muligt, mener Dansk Folkeparts retsordfører.

Det skal være slut med besøg af den ene kvinde efter den anden hos landets mest berygtede kriminelle.

Det mener Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen. Derfor har han bedt justitsminister Søren Pape Poulsen forhindre, at livstidsdømte mordere kan få besøg af nye kvindelige bekendtskaber, mens de afsoner deres straf.

»Jeg synes, det er væsentligt at spørge: Hvad er det for et liv, kriminalforsorgen skal facilitere? Jeg mener ikke bare, man skal have carte blanche til at skabe nye relationer, gifte sig eller have stribevis af kvindebesøg«, siger Peter Kofod Poulsen.

Forslaget går på at begrænse livstidsdømte morderes mulighed for at få besøg af nye bekendtskaber i fængslerne. Det skal altså ikke begrænse deres mulighed for at få besøg af deres mor eller eventuelle ægtefælle. Det skriver BT.

Forpligtelse for kvinderne og de pårørende

Dansk Folkeparti møder opbakning fra Socialdemokratiet, og forslaget kommer efter historier om, at flere kvinder har besøgt den drabsdømte Peter Madsen, der også har et forhold til en nu tidligere fængselsbetjent.

»Der er en lille gruppe kriminelle, som har begået den ultimative forbrydelse - skåret kvinder i stykker, slået mennesker ihjel. De skal ikke have samme privilegier, som hvis de lod være med at begå kriminalitet. Kriminalforsorgen skal ikke ligge madrasser til deres kvindebesøg«, siger Peter Kofod Poulsen.

De her mænd har jo fået en straf af domstolene – er det ikke nok?

»Det må altid være et politisk spørgsmål at diskutere, hvordan forholdene skal være i alle dele af vores samfund - også når det kommer til Kriminalforsorgens institutioner. Jeg betragter ikke det her som nogen betvivlelse af domstolene eller retssystemet«.

Hvis skyld er det for? Er det for kvinderne, der ikke skal besøge de her mænd? Er det for de pårørende, eller for hvem er det, at I gerne vil lave ændringen?

»Jeg synes faktisk, det er hele vejen rundt. Vi har en forpligtelse overfor kvinderne, som jeg synes, man skal stille langt flere forhindringer op for og sikre, at de ikke får en relation til de her mennesker. Jeg synes også, det er af hensyn til ofrenes efterladte, der står tilbage og har mistet et menneske, som de elskede«.

I forvejen et gennemreguleret samfund

Hvis vi starter med kvinderne, så er det jo voksne kvinder, der selv ønsker enrelation. Voksne, selvstændige mennesker. Er det ikke et indgreb i deres personlige frihed, at man forbyder dem at besøge de her mænd?

»Det er det givetvis. Men det danske samfund er fuldstændig gennemreguleret af love og regler om alt muligt. Og jeg vil sige, det er ret centralt, at der også er love og regler for, hvordan tingene fungerer i Kriminalforsorgen«.

Men vi plejer vel ikke at lave love og regler for, hvem man må ses med eller have et forhold til?

»Nej, men det her er også lidt nogle særlige tilfælde. Det handler om folk, der sidder i fængsel og tilmed afsoner livstidsstraf for at have begået de hårdeste forbrydelser overhovedet. Der må gælde nogle særlige regler for det«.

Hvis vi så kigger på de pårørende – det andet hensyn, du nævner – hvordan gavner det så dem, at sådan en dømt gerningsmænd ikke må stifte bekendtskab til nye kvinder og få besøg af dem?

»Jeg forestiller mig, det må være utroligt frustrerende at stå tilbage som en af de efterladte og se, at dem, der virkelig har skadet en, man holder af, efterfølgende lever et langt og hen ad vejen meget normalt liv. At der tages hensyn også til, at den her person kan få mange forskellige besøg af kvinder. Det ville i hvert fald falde mig for brystet, hvis jeg var i den situation«.