»Der er ikke noget latterlige komiske Ali over mig«: Elbæk afviser, at Alternativet er i opløsning efter Grünfeld-exit

»Det er da et eksempel på, at vi fik en borgmesterpost. Og så er der en borgmester, der har truffet nogle forkerte beslutninger, som han har lagt sig fladt ned for og siger, at det ikke må skygge for det samlede projekt. Altså der er ingen partier, der har lyst til, at det her sker. Hverken politisk eller personligt«.

Du siger, at hvis I på et tidspunkt kommer ind i Statsministeriet, så vil I vokse med opgaven. Men har I her vist vælgerne, at det er rent faktisk er det, der sker, når I får magten?

»Det må du jo spørge vælgerne om. Hvis man tænker tilbage på regeringsdannelser op igennem de seneste 50-100 år, så har vi set regeringer, der har fungeret mere eller mindre hensigtsmæssigt. Men landet er blevet regeret. Det, der har været afgørende for os, er, at der ikke er andre partier, der tager klimaforandringerne så alvorligt, som vi gør. Vi føler, det er en borgerpligt at gå efter det, for det er nødvendigt. Den tid, den glæde«.

Kan du forstå, hvis offentlighedens billede af Alternativet handler mere om faneflugt, en uheldig festkultur og andre møgsager, end det handler om politisk håndværk, der rent faktisk skaber forandring?

»Det kan jeg af gode grunde sagtens sætte mig ind i. Jeg synes så til gengæld også, at nogle af historierne har fået et helt forkert perspektiv og en omtale, som ikke svarer til det reelle indhold i sagerne. Og det er jeg den første til at beklage. Men vi stiller os også ud alleryderst på vippen«.