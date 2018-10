Venstrepolitikeren Jan E. Jørgensen kæmper imod DF i ny bog: Har meget svært ved at se DF i regering med Venstre I ny interviewbog advarer Jan E. Jørgensen (V) mod mulig VDF-regering. Hans holdning ligger dog langt fra Venstres generelle linje, lyder det fra Peter Skaarup (DF).

»Halvt gennemtænkte forslag«.

Sådan omtaler Venstres Jan E. Jørgensen Dansk Folkepartis politik i ny bog.

På tirsdag udkommer kommunalordførerens bog ’En ægte liberal’, hvor et af hovedbudskaberne er, at kampen mellem liberalisme og nationalkonservatisme er »blevet lige så vigtig som kampen mellem socialister og borgerlige«.

Her fortæller han ifølge Berlingske, at han »har meget svært ved at se en VDF-regering for« sig.

»Men man skal aldrig sige aldrig i politik«, lyder det fra venstremanden.

Det er blandt andet DF’s udlændingepolitik, som gør det svært for Jan E. Jørgensen (V) at se en regering med de to partier. Samtidig kritiserer han hele partiets tilgang til politik, som han omtaler som »tilbagelænet«.

»Hvis de skal gå hele vejen og blive et regeringsparti, vil det kræve en helt anden tilgang til politik end den, de har«.

»Man skal være i stand til at komme med løsninger ikke kun problemer«, lyder det ifølge Berlingske i bogen.

Modvirke splid

Derudover er det især EU-spørgsmålet, som skiller Venstre og DF fundamentalt, så hvis en regering skal blive en realitet, skal DF kritiske linje overfor det europæiske samarbejde ændres. Kristian Thulesen Dahl (DF) har ganske vist foreslået, at Venstre kan bevæge sig mod DF, men Jan E. Jørgensen (V) vil »kæmpe imod med næb og kløer«, så det ikke sker, fortæller han i bogen.

Adspurgt af Berlingske om, hvorvidt det er udemokratisk at udelukke Danmarks største borgerlige parti fra en fremtidig regering, svarer Jan E. Jørgensen (V), at »det synes jeg ikke«.

Dansk Folkepartis gruppeformand ser dog ikke udmeldingerne som en trussel.

»Det er hans mening. Vi kan godt se musik i samarbejde med Venstre – også i regering. Vi tror, vi kan finde fælles fodslag. Jeg føler ikke, at udfordringen er, at han står langt væk fra Dansk Folkeparti. Udfordringen er, at han står langt væk fra Venstre, og det må de jo selv løse«, siger Peter Skaarup, DF’s gruppeformand.

For omkring en måned siden blev det i Venstre bestemt, at Jan E. Jørgensen (V) ikke længere skulle være partiets indfødsretordfører. Dengang lød det fra politiske kommentatorer, at omrokeringen skulle modvirke intern ballade i partiet forud for valgkampen.

I stedet skal Mads Fuglede nu repræsentere et samlet Venstre på udlændingeområdet, fremfor for Marcus Knuth (V) og Jan E. Jørgensen (V), som tidligere har været fælles om området, men stammer fra hver deres gren af partie.