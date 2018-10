Røde partier kræver svindelmillioner retur til satspuljen

Det kan ikke være rigtigt, at det er de socialt udsatte, der skal lide under, at en betroet medarbejder i Socialstyrelsen tilsyneladende har stjålet 111 millioner kroner fra satspuljen.

Med den begrundelse vil Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Alternativet have finansminister Kristian Jensen (V) til at finde 111 millioner kroner til satspuljen i statskassen.

Før de penge er fundet, bliver der ikke lukket nogen aftale om satspuljen for de kommende år, er partierne blevet enige om. Det oplyser Alternativets socialordfører, Torsten Gejl.

»Det kan simpelthen ikke passe, at det skal være de udsatte danskere, der skal være ofre for, at det har været muligt at svindle«, siger Torsten Gejl.

»De penge må findes i Finansministeriet. Og så må finansministeren sende dem over i Socialministeriet, hvor de kan bruges til det, de var tiltænkt. Nemlig en indsats for de socialt udsatte«.

I en fælles pressemeddelelse fra de fire partier udtaler Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil:

»Det må ikke ligge de socialt udsatte til last, at statskassens tyverialarm ikke har virket. De penge kan findes på Finansministeriets konto for uforudsete hændelser i stedet«.

Torsten Gejl understreger, at der ikke bliver nogen aftale, hvis Finansministeriet ikke finder 111 millioner kroner.

Risikerer det ikke at gå ud over de socialt udsatte, hvis de projekter, der skulle komme dem til gavn, ikke kan få penge?

»Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at man ikke tager de penge tilbage. Man kan jo ikke lukke satspuljeaftalen uden os«, siger Torsten Gejl.

Den tidligere ansatte i Socialstyrelsen er internationalt efterlyst. Hun har tilsyneladende overført penge fra satspuljen til sig selv gennem en lang årrække.

Pengene i satspuljen går til indsatser og projekter på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet. Det er blandt andet projekter for hjemløse, sårbare unge og svage pensionister.

I år er der blandt andet forslag om at sætte penge af til en handlingsplan mod psykisk vold. Da satspuljen er omfattet af et politisk forlig, er det praksis, at alle forligspartier skal være enige.

Enhedslisten er det eneste parti i Folketinget, der ikke er med til at fordele satspuljen. Det skyldes, at partiet er uenig i finansieringen.

Pengene i satspuljen stammer fra, at overførselsindkomsterne stiger en lille smule mindre end lønningerne. Forskellen overføres til satspuljen.

ritzau