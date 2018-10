DF: Bolden ligger hos regeringen omkring nye udlændingestramninger

Hjemsendelser af flygtninge er et helt centralt krav for Dansk Folkeparti, hvis partiet skal lægge stemmer til regeringens finanslov. Fredag mødes regeringen og DF derfor for at drøfte netop det emne.

Men højst usædvanligt møder Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, ikke op med en stribe forslag, som regeringen kan forholde sig til.

Henriksen, der ellers er kendt for at have en tyk mappe fyldt med forslag til nye udlændingestramninger, mener, at det må være regeringens tur til at spille ud.

»Vi ser faktisk sådan på det, at bolden nu ligger hos regeringen. Regeringen har erklæret sig enig med Dansk Folkeparti i, at flere skal sendes hjem«, siger Martin Henriksen.

»Det er regeringen, der skal forklare os, hvordan den vil leve op til det, den har erklæret sig enig med Dansk Folkeparti i«.

Dansk Folkeparti mener, at det er på tide at begynde at sende de flygtninge, der har midlertidig beskyttelse, tilbage til hjemlandet. Det er især syriske krigsflygtninge, der opholder sig i Danmark efter den paragraf.

Regeringen må gøre sit arbejde

Men præcist hvordan det skal ske i praksis, mener Martin Henriksen at regeringen må finde ud af.

»Når Dansk Folkeparti kommer med forskellige forslag, siger regeringen, at det er meget vanskeligt at gennemføre og ikke kan lade sig gøre«, siger han.

»Vi er nået dertil, hvor man må sige, at nu har vi gjort vores arbejde. Så må regeringen gøre sit arbejde«.

Dansk Folkeparti betegner kravet om flere hjemsendelser som et paradigmeskifte. De syriske krigsflygtninge er ifølge Martin Henriksen kun begyndelsen.

Hvis det lykkes at sende dem hjem, ønsker DF at gå videre med andre grupper af flygtninge.

»Det her har potentiale til at blive mange tusinde mennesker - 10.000 til 20.000«, siger Martin Henriksen.

Finansminister Kristian Jensen (V) ønsker ikke at løfte sløret for, hvilke forslag han har med til DF.

Men han forsikrer, at det kun er stramninger, der er på dagsordenen. Spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft, hvor regeringen og DF er meget uenige, skal ikke på bordet.

»For mig at se er det væsentligt, at vi deler de to ting. Danske virksomheder har brug for at kunne trække på udenlandsk arbejdskraft«, siger Kristian Jensen.

»Spørgsmålet om, at folk, der har haft asyl men kan vende hjem, skal sendes af sted, er en helt anden diskussion«.

ritzau