Her er de tre kandidater til posten som kulturborgmester

Med Niko Grünfelds farvel til kultur- og fritidsborgmesterposten i Københavns Kommune skal Alternativet finde en arvtager.

Her er tre bud på, hvem det kan blive:

Badar Shah

30-årige Badar Shah er politisk ordfører for Alternativet i København og sidder i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Med 2.077 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017 fik han næstflest Alternativet-stemmer efter den afgående borgmester, Niko Grünfeld.

Badar Shah er uddannet jurist fra Københavns universitet i 2013 og bruger i dag sin viden i jobbet som fuldmægtig i Skatteankestyrelsen og som frivillig i Københavns Retshjælp.

I sin tre minutter lange valgvideo siger Shah, at han ønsker et opgør med de »kræfter i Danmark«, der forsøger at skabe en ekskluderende dansk kultur.

»Jeg ønsker et København, som er levende og mangfoldigt, og som viser den kreative side af København. Og som afspejler den befolkning, som egentlig bor i byen. Om det så er bæredygtige fodboldbaner i Tingbjerg, daghøjskolerne – fantastiske som de er. Eller teatrene, som har brug for vores støtte«, siger han.

Franciska Rosenkilde





Franciska Rosenkilde er 42 år og Alternativets gruppeforperson i Københavns Borgerrepræsentation. Hun sidder sidder i Børne- og Ungeudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget og har tidligere siddet i Kultur- og Fritidsudvalget. Ved kommunalvalget i 2017 fik hun 1.893 personlige stemmer.

På Rosenkildes CV står både en professionsbachelor i sundhed og ernæring fra Metropol og en kandidat i geografi fra Københavns Universitet. Indtil hun valgte at bruge al sin tid til Rådhuset fra 1. januar i år, har hun dog primært arbejdet som kok.

I sin valgvideo nævner Franciska Rosenkilde en række kulturelle mærkesager, såsom at få mere kunst og kultur ind i folkeskolen og at gøre det lettere for børn at melde sig ind i foreningslivet. Om sidstnævnte uddyber hun:

»Det er med til at løfte et socialt ansvar, det er godt for integrationen og i det hele taget enormt styrkende for det gode barneliv«.

Kåre Traberg Smidt

Kåre Traberg Smidt er tidligere Venstre-mand, men meldte sig i 2015 ind i Alternativet i protest mod sit moderpartis udlændingestramninger. Han blev valgt til Borgerrepræsentationen med 915 personlige stemmer og er i dag medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Smidt er 46 år og ligesom Badar Shah uddannet jurist fra Københavns Universitet. Ved siden af sit politiske hverv arbejder han som advokat i Adacta, hvor han især beskæftiger sig med sager om asyl, opholdstilladelser og straffesager. I 2009 repræsenterede han de irakiske asylansøgere, der under en politiaktion blev fjernet fra Brorsons kirke.

Interessen for kultur tilskriver Kåre Traberg Smidt sin kunstnermor, der i 70’erne var punk-rocksanger. Det fortæller han i sin valgvideo, hvor han også nævner en ambition for kultur- og fritidsområdet:

»Det er utroligt vigtigt, at man fortsætter den supergode linje, man har, men også i langt større grad går på tværs af forvaltninger. Vi skal have socialpolitik med, vi skal have integrationspolitik med, vi skal have beskæftigelsespolitik med«, siger han.