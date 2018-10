Få overblikket: De har sagt farvel - og de genopstiller Alternativets Pernille Schnoor har meldt ud, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg. Fem ud af ti alternativister siger farvel til Christiansborg.

Søndag meddelte Alternativets Pernille Schnoor, der blandt andet er ordfører for helbred og trivsel, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Dermed lægger 51-årige Schnoor sig i kølvandet på fire andre medlemmer af Alternativets folketingsgruppe, der heller ikke ønsker at genopstille ved det kommende valg.

Nedenfor er en oversigt over, hvilke fem medlemmer, der siger farvel, og hvilke fem, der søger genvalg.

De siger farvel:

Josephine Fock, finansordfører mv.:

Meddelte i september, at hun skal være direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp. Hun stopper i Folketinget allerede i næste måned. I Jyllands-Posten forklarede Fock blandt andet, at der på Christiansborg bliver »overfokuseret på integrationsproblemer«.

René Gade, gruppeformand samt ordfører for skat og god fordeling mv.:

Meddelte allerede i slutningen af 2016, at han havde behov for at komme uden for Christiansborg og »blive iltet«. Blandt andet for at genoprette tilliden til politikerne, som han forklarede til Altinget forrige år.

Roger Matthisen, bolig-, transport- og ligestillingsordfører mv.:

Meddelte i denne uge, at han ikke agter at genopstille til Folketinget. I sin afskedssalut på LinkedIn kæder han blandt andet beslutningen sammen med politikere og journalister, som ifølge Matthisen har for travlt med unuancerede budskaber.

Ulla Sandbæk, udviklingsordfører mv.:

Meddelte i april sidste år, at hun ikke genopstiller. Sandbæk ønskede efter eget udsagn at stoppe, mens legen var god. I december 2017 blev hun sygemeldt på ubestemt tid.

Pernille Schnoor, ordfører for helbred og trivsel samt uddannelse og forskning mv.:

Meddelte denne weekend, at hun stopper i Folketinget efter denne valgperiode.

Til Jyllands-Posten forklarer hun, at hendes farvel til Christiansborg skyldes den eksisterende politiske kultur på Christiansborg, hvor »man forsøger at optrappe konflikter og skabe sensationer på både person- og partiniveau for at få taletid«.

De genopstiller:

Rasmus Nordqvist, EU-, klima- og kulturordfører mv.:

Han genopstiller, men han stiller samtidig op til valget til Europa-Parlamentet, og hvis han bliver valgt til det, bliver det ligeledes et farvel til Folketinget for Nordqvist.

Uffe Elbæk, politisk leder

Christian Poll, ordfører for nator og miljø mv.

Carolina Magdalene Maier, politisk ordfører mv.

Torsten Gejl, beskæftigelses- og indenrigsordfører mv.

Ifølge den seneste Megafon-måling står Alternativet til at gå tilbage fra 4,8 procent af stemmerne ved valget i 2015 til til 4,1 procent, hvis der var valg i dag.