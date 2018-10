Støjberg kan ikke samle flertal for forslag, som skulle skaffe mere udenlandsk arbejdskraft Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil ikke lægge stemmer til at gøre det nemmere at ansætte udlændinge.

Regeringen kan ikke samle de nødvendige mandater bag et udspil om at gøre det nemmere at hente udenlandske arbejdskraft.

Hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti vil nemlig lægge stemmer til at sænke grænsen for, hvad en udlænding fra et land uden for EU skal tjene for at få arbejde i Danmark.

Og det er et stort problem, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

»Beløbsgrænsen er helt central, fordi det vil hjælpe mange danske virksomheder. Dansk erhvervsliv mangler hænder for at producere og skabe flere arbejdspladser. Vi har været meget kompromissøgende, men det må heller ikke blive så udvandet, at det ikke hjælper. Og det gør det ikke, hvis ikke vi får ændret på beløbsgrænsen«, siger hun.

15 minutters forhandlinger

Derfor blev det meget korte forhandlinger, der blev indledt mandag i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ikke engang et kvarter gik der, før parterne kom ud igen - uden et underskrevet dokument.

Regeringen vil sænke beløbsgrænsen fra de nuværende 418.000 kroner i årsløn til 330.000 kroner.

Det skal dog kun gælde for 12 udvalgte lande, som vi har stor samhandel med, nemlig USA, Singapore, Kina, Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Indien, Thailand, Mexico og Rusland.

S og DF er imod

Socialdemokratiet er modstander af at give faglært arbejdskraft fra udlandet mulighed for at konkurrere med danske håndværkere.

Men udlændingeordfører Mattias Tesfaye mener ikke, at partiet har stillet urimelige krav i forhandlingerne

»Vi bakker op om 15 af de 21 forslag i regeringens udspil, og det er der ingen drama i. Men vi ønsker ikke at åbne for lavtlønnet arbejdskraft i Danmark. Vi synes, at det er helt rimeligt at sige, at hvis ikke folk kan tjene 185 kroner i timen plus pension, så kan de ikke så lov at arbejde her«, siger han.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har hele tiden været imod forslaget, og det har ikke ændret sig, forklarer udlændingeordfører Martin Henriksen.

»Regeringens forslag er ikke gennemtænkt og vil åbne for løndumping og for mere muslimsk arbejdskraft i Danmark, og det er vi ikke interesseret i. Derfor synes vi ikke, at der er behov for det her«, siger han.

R: nederlag for regeringen

Rasmus Helveg Petersen, der er beskæftigelsesordfører for Radikale, kalder sammenbruddet et nederlag for regeringen.

»Vi er ked af, at der ikke kan skabes enighed, fordi det er vigtigt for landet at få gjort noget ved det her. Men regeringen sidder på et parlamentarisk grundlag, der ikke vil lade den føre sin politik«, siger han.

Regeringen vil trods sammenbruddet alligevel fremsætte et samlet lovforslag i Folketingssalen.

Tilsvarende siger Socialdemokratiet, at man vil fremsætte et lovforslag bestående af de delelementer af udspillet, der kan skabes flertal for.

ritzau