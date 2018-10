Støjberg håber, at erhvervsliv vil presse S på udlændinge Regeringen opgiver kompromis om udenlandsk arbejdskraft og vælger direkte konfrontation i Folketinget.

Der er ikke skyggen af flertal for regeringens forslag om, at udlændinge fra visse udvalgte lande skal have lov at arbejde i Danmark, selv om de tjener en lavere løn, end det der gælder i dag.

Det har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) konstateret på et forhandlingsmøde mandag formiddag.

Men i stedet for at opgive forslaget vil regeringen fremsætte det i Folketingssalen. Det skal tvinge de andre partier til at tone rent flag, forklarer Støjberg.

Og hun lægger ikke skjul på, at det er Socialdemokratiet, hun håber at kunne presse til at skifte mening.

»Det kan være, at der er folk fra Socialdemokratiet, der for eksempel kommer til at tale med deres egen erhvervsklub eller virksomheder rundt omkring«, siger Støjberg.

»Jeg kan også høre, at der er folk i fagbevægelsen, der anerkender behovet for arbejdskraft fra udlandet for at få udført de ordrer, der skal udføres. Så jeg håber, at man besinder sig, når det kommer ned i Folketingssalen. Jeg forestiller mig ikke, at Dansk Folkeparti flytter sig på den her dagsorden. De har haft en konsistent linje hele vejen igennem. Hvorimod Socialdemokratiet flakker rundt«, siger Støjberg.

S: Skifter »helt sikkert« ikke mening

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, afviser blankt, at S vil ændre mening.

»Det er helt sikkert«, siger han.

»Det kan jo også være, at Inger Støjberg og regeringen kommer til at lytte til deres bagland af bekymrede lønmodtagere, der er usikre på, om deres almindelige job til 140 til 150 kroner i timen nu også skal kunne udføres af mennesker fra Kina eller Indien«.

Han understreger, at S er enig med regeringen i 15 af de 21 forslag, regeringen har stillet. Det gælder blandt andet forslaget om, at det skal være nemmere for udlændinge at skifte stilling internt i en virksomhed.

S støtter blandt andet også, at der skal være mere information og hurtigere sagsbehandling for medfølgende familie.

Men det vigtigste af regeringens forslag, at sætte beløbsgrænsen ned for udvalgte lande, er både S og DF lodret imod. Det samme er SF og Enhedslisten.

De Radikale støtter regeringen. Beskæftigelsesordfører Rasmus Helveg Petersen mener endda, at sagen er så vigtig, at regeringen bør udskrive valg, hvis den ikke kan få sin politik igennem.

Det er Inger Støjberg dog ikke enig i. Nok er sagen vigtig for dansk erhvervsliv. Men den er ikke så vigtig, at det er en sag om regeringens overlevelse, mener hun.

ritzau