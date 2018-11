Overblik: Det siger politikerne om afhøringer af embedsmænd Et flertal i Folketinget ignorerer advarsler om at lade politikere udspørge embedsmænd i problemsager. Advarslerne kommer fra et embedsmandsdomineret udvalg med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i spidsen, der i sidste uge fremlagde en 400 sider lang rapport. Få her et overblik over, hvilke partier, der mener hvad.

Christina Egelund, LA:

»Det er et spørgsmål om, hvilke hensyn, man vægter højest. Embedsværket er til for at betjene det politiske system, men det er blevet meget magtfuldt og lukket. Derfor helliger målet midlet i denne situation. Det vil være et nybrud, men det er et nødvendigt nybrud og vil i sidste ende tjene de demokratiske processer. For mig handler det ikke om enkeltsager men om principper. Vi mener i LA, at det bør være et princip, at folketingspolitikere kan have adgang til at stille spørgsmål til embedsmænd«

Jakob Mark, SF:

»Det hvor vi skal passe på i åbenhedens navn, er, at det ikke skal være et værktøj som samrådene, der bliver brugt i flæng. Det skal ikke være sådan, at embedsmændene bliver kaldt ind i tide og utide, der skal ministeren gå forrest og bære ansvaret. Men at vi har den mulighed – at udspørge embedsmænd som i Norge - er en god idé«

Morten Østergaard, RV:

»Jeg tænker, at det er et stort og principielt skridt at tage, men vi må forholde os til, at vi ikke har samme grad af åbenhed, som i andre lande. Vi har en anden – men nok ikke bedre – parlamentarisk tradition i andre lande. Vi har en for lukket offentlighedslov, og vi har lukkede partistøtteregler. Så at det er imod traditionen kan aldrig være et argument for ikke at gøre noget. Det er et nybrud, men det er et tiltrængt nybrud«.

Rene Gade, Alternativet:

»Selvom det møder meget kritik, så mener vi, at det kan være relevant at udspørge embedsmændene. Men som udgangspunkt er vi positive over for det«.

Jakob Sølvhøj, Enhedslisten:

»Fordelen er, at man kan få afdækket, hvad der er foregået internt i ministerierne og hvilke anbefalinger, embedsfolk har givet«.

Karen Ellemann, Venstre:

»I Venstre er vi ikke tilhængere af, at politikere skal kunne afhøre embedsmænd«.

Søren Pape Poulsen, Konservative:

»Det cirkus vi vil få, vil være en amerikanisering af dansk politik. Det vil sikkert være festligt og fornøjeligt for en masse mennesker, når der skal afhøres. Men det er et brud med den måde, vi skal have et politisk styre på«.

Henrik Damm, Socialdemokratiet:

»Socialdemokratiet ønsker at finde et instrument, der ligger mellem samråd og en undersøgelseskommission. Men jeg anerkender efter et første øjekast på det her, at det ser vanskeligt ud, hvis embedsmænd også skal inddrages«.

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti:

»Det er rigtigt, at der er et sagkyndigt udvalg under ledelse af Jens Peter Christensen, som siger, at der er alle mulige katastrofer, der vil indtræffe, hvis man åbner for den her mulighed. På den anden side fungerer det i Norge, og de er ikke indtruffet de katastrofer, der tales om her. Der er et bredt politisk ønske om at trænge til bunds i nogle sager, som det har været meget, meget svært at trænge til bunds i«.