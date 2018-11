Folketinget tredobler på to år beløbet til forskning i ny aftale

Hele Folketinget er fredag blevet enig om at fordele knap 1,4 milliarder kroner til især teknologisk forskning.

» Det er fremragende, at den her aftale er med til at styrke Danmarks fremtid. Vi sætter for alvor skub i forskningen i kunstig intelligens. Vi prioriterer miljø- og klimaforskningen, der kan være med til at løse nogle af fremtidens store udfordringer«, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) i en pressemeddelelse.

Det er ting som grøn teknologi, fri forskning og energiteknologi, der står til at blive prioriteret.

Pionercentre skal arbejde på fundamentale nybrud inden for forskning og konkurrere med de allerbedste forskningsmiljøer internationalt.

»Så glæder jeg mig over, at alle partier står bag at sætte 180 millioner af til de nye pionercentre, så vi skaber flere enestående forskningsmiljøer i verdensklasse«, siger Tommy Ahlers.

Tredobling fra for to år siden

For to år siden var beløbet 555 millioner kroner, og dermed er det næsten en tredobling i forhold til da.

Forskningsreserven er i år på 958 millioner kroner, som stammer fra reform af førtidspension og fleksjob.

Derudover er der i finanslovsforslaget for 2019 afsat i alt 436 millioner kroner til videreførelse af eksisterende initiativer samt nye.

Dermed er den første samlede delaftale af finansloven for næste år indgået.

S: Nødvendigt for at blive grøn stormagt

Uddannelses- og forskningsordfører Mette Reissmann (S) er godt tilfreds.

»Socialdemokratiet har et klart mål om at gøre Danmark til en grøn stormagt igen. Derfor er der brug for ny grøn teknologi«, siger hun.

Også uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) er godt tilfreds med den nye nationale strategi for robotteknologi som droner.

»Dansk Folkeparti er glad for, at vi med denne aftale tager et væsentligt skridt til at udnytte den fremtrædende position, Danmark har i dag i verden på robotter og droner«, siger han.

ritzau