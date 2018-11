DF vil stramme lovforslag om straf til fodboldbøller

Et godt forslag. Men med plads til forbedringer.

Sådan ser Dansk Folkeparti på et lovforslag, der har til formål at skærpe straffen til personer, der laver ballade ved idrætsbegivenheder, herunder fodboldkampe.

Forslaget skal tirsdag til førstebehandling i Folketinget, hvor det har bred opbakning.

»Dansk Folkeparti støtter regeringens lovforslag. Men der kan blive behov for, at vi strammer noget i det forslag, der ligger fra regeringen«, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

»Vi vil foreslå, at der bliver fremsat et ændringsforslag til regeringens lovforslag, der skal sørge for, at det i højere grad bliver muligt at stille fodboldbøllerne økonomisk til ansvar for de ødelæggelser, de skaber«, siger han.

Vil der i jeres forslag være en maksimal øvre grænse for, hvor meget man kan komme til at betale?

»Nej, det forestiller jeg mig ikke. Hvis man går i åben kamp og skader dansk politi, så mener jeg ikke, at vi har behov for en øvre grænse«, siger Peter Kofod Poulsen.

Lovforslaget, der er fremsat af justitsminister Søren Pape Poulsen (K), indeholder en række initiativer fra udspillet 'Tryghed på danske fodboldstadions' fra august.

Udspillet blev lavet i et samarbejde mellem Justitsministeriet, Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet.

I lovforslaget skal politiet lettere kunne udstede generelle karantæner, hvis personer overtræder maskeringsforbuddet ved en fodboldkamp.

Hvis en person overtræder en generel karantæne, skal det i førstegangstilfælde udløse en bøde på 5000 kroner.

I andengangstilfælde skal hammeren falde med en ubetinget fængselsstraf på ti dage.

I forslaget vil politiet kunne udstede karantæner på op til fire år fra fodboldkampe mod de nuværende to år.

Peter Kofod Poulsen er klar til at gå videre end det.

»Vi har tænkt os at udfordre de fire år og foreslå, at man sætter grænsen noget højere end det, som regeringen umiddelbart lægger op til«, siger han.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, pointerer, at søndagens uroligheder ved fodboldkampe i Brøndby og Esbjerg ikke fandt sted lige ved et stadion, og at de derfor ikke falder ind under det lovforslag, der skal førstebehandles tirsdag.

Omkring de økonomiske straffe til urostiftere vil han få justitsministeren til at undersøge, hvilke muligheder der er for 'helt eller delvist' at sende regninger videre til ballademagerne.

Forslag om skærpet straf til fodboldbøller Justitsministeriet præsenterede i august udspillet 'Tryghed på danske fodboldstadions'. Udspillet blev til i et samarbejde mellem Justitsministeriet, Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet. Her kan du blive klogere på lovforslagets initiativer, der blandt andet skal skærpe straffe til urostiftere og støtte en voldsfri fodboldkultur: Lettere adgang til karantæne ved maskering.

Politiet skal fremover kunne give en generel karantæne, første gang en person overtræder maskeringsforbuddet i forbindelse med en fodboldkamp.

Den karantæneramte person skal holde sig mindst 500 meter fra stadion (tre kilometer for karantæneramte fans af udeholdet) i seks timer før og seks timer efter kampen.

Forlænget karantæne i alvorlige tilfælde.

Fremover skal politiet kunne give op til fire års karantæne i alvorlige tilfælde mod to år i dag.

Politiet skal, som det også er tilfældet i dag, have mulighed for at forlænge karantænen med op til et halvt år. Det kan ske, hvis der er begrundet mistanke om, at en person har overtrådt sin karantæne.

Højere straf for overtrædelse af generelle karantæner.

Hvis man i dag overtræder en generel karantæne, får man som udgangspunkt en bøde. Der er stor forskel på strafniveauet ved overtrædelse af generelle karantæner.

Fremover skal det medføre en bøde på 5000 kroner, hvis man overtræder en generel karantæne første gang.

Andengangsovertrædelser skal i fremtiden straffes med ubetinget fængsel i ti dage.

Krav om konkrete beredskabsplaner.

Fodboldklubberne har i dag generelle beredskabsplaner for stadioner. Fremover skal politiet kunne stille krav om, at kampe med særlig risiko for uro får særlige beredskabsplaner. Politiet skal godkende disse planer og kan nedlægge forbud mod afvikling af kampe, hvis ikke planerne er tilfredsstillende. Kilder: Justitsministeriet/Folketinget. Vis mere

»Den nemme løsning ville være at sende en regning for politiets indsats, men i Danmark betaler forbryderen ikke for politiets indsats, dommerens timeløn, rettens husleje og så videre«.

»Hvis det også gør sig gældende her, så forventer jeg, at justitsministeren kan udstede tillægsbøder, der kan være med til at dække politiets udgifter«, siger Preben Bang Henriksen.

Generelt fredeligt at gå til fodbold

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, vil gerne drøfte, hvem der skal betale for de ekstra udgifter.

Hun peger på, at hovedparten af fodboldfans godt kan opføre sig ordentligt.

»Men der er en lillebitte gruppe, som vi bliver nødt til at have meget hårde redskaber over for. Det er dem, der ødelægger det for alle andre«, siger hun.

Christian Kokholm Rothmann, som er formand for Danske Fodbold Fanklubber, anerkender, at der af og til opstår problemer ved kampe.

Han advarer samtidig politikerne mod at 'skyde gråspurve med kanoner', når de skal lovgive på området.

»Generelt set er det utrolig fredeligt at gå til fodbold i Danmark. Det er meget få hændelser, vi ser rundt omkring i landet«, siger han.

