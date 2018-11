Regeringen opgiver at lempe offentlighedsloven inden valget Politisk flertal ønsker at lempe offentlighedsloven. Men det sker ikke inden næste folketingsvalg, siger Pape.

Regeringen opgiver at lempe offentlighedsloven inden næste folketingsvalg. Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til DR Nyheder.

»Der er et meget stort spænd imellem de partier, der forhandler nu, og derfor giver det ingen mening at gå videre, siger justitsminister Søren Pape Poulsen til DR Nyheder.

Et politisk flertal ønsker ellers at lempe offentlighedsloven. Den kritiseres blandt andet for at mørklægge skiftende regeringers interne arbejdsgange, hvilket gør det sværere for journalister at kontrollere magthaverne.

Pape siger, at partierne står for langt fra hinanden, når det handler om, hvordan og hvor meget offentlighedsloven skal lempes.

Han henviser blandt andet til, at De Radikale i sidste måned besluttede at opsige forliget om offentlighedsloven.

Nu gør SF det samme.

»Vi synes, det var god stil at give justitsministeren indtil valget til at finde en løsning«, siger SF's Lisbeth Bech Poulsen i en skriftlig kommentar.

»Nu kaster han så selv håndklædet i ringen. Søren Papes udtalelser tyder på stor uenighed internt i regeringen i det her spørgsmål.

»Jeg håber, at det betyder, at Konservative og Liberal Alliance har større ambitioner end Venstre«, siger hun.

Et flertal i Folketinget har i flere år krævet lempelser af offentlighedsloven. De Konservative har selv været stor fortalere for at lempe loven.

Som justitsminister lagde Pape dog op til lempelser, som flere af de øvrige partier ikke mente, åbnede nok op.

ritzau