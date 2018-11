Mette Frederiksen undsiger Henrik Sass om konventioner S-formanden ser gerne en debat om konventionerne, men understreger, at Danmark ikke skal udtræde af dem.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lægger afstand til de udtalelser, som partiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, onsdag kom med i tv-programmet "Pind & Sass" på TV2 News.

Her sagde gruppeformanden blandt andet, at han mener, at Danmark bør arbejde for at »rode sig ud af« internationale domstole og konventioner.

Det er partiformanden ikke enig i.

»Vi har jo en fortløbende diskussion i Danmark om nogle af konventionerne og deres betydning, for eksempel på udvisning af kriminelle. Det synes jeg er en relevant diskussion«.

»Men jeg vil gerne slå fast, også så det ikke kan misforstås, at Danmark i vores øjne ikke skal udtræde af nogen konventioner, og vi kommer ikke til at arbejde for, at det bliver tilfældet«, siger Mette Frederiksen.

Træt af menneskeretsdomstol

Henrik Sass Larsen udtalte sig i 'Pind & Sass'-programmet blandt andet om menneskeretsdomstolen.

»Noget af det mest ødelæggende, det er den menneskeretsdomstol. Jeg mener, at den har blandet sig i alle mulige og umulige sager gennem tiden«, sagde han.

Henrik Sass Larsen henviste i programmet til, at domstolen over årene har fortolket menneskerettighederne dynamisk.

Den magt, domstolen har fået, har givet grobund for ekstreme bevægelser, lød analysen fra Sass.

»Hvis det stod til mig, så var noget af det bedste, vi kunne gøre, at kalde det hjem til dansk ret igen, sådan at det ikke er dem, der sidder og bestemmer«, sagde han.

Mette Frederiksen mener, at det er relevant at diskutere konventionerne.

»Jeg har været justitsminister i Danmark, og jeg synes for eksempel selv, at der er nogle udfordringer på statsløsekonventionen, når vi er tvunget til at tildele statsborgerskab til personer, som er mistænkt for eller har været involveret i terror«.

»Så der er udfordringer med nogle af de internationale konventioner. Men det ændrer ikke på, at vi mener, at vi skal vedblive med at være en del af det internationale aftalesæt«, siger Mette Frederiksen.

