David Trads vil i Folketinget for Socialdemokratiet Journalisten og forfatteren David Trads forsøger igen at komme i Folketinget for Socialdemokratiet.

Journalisten og forfatteren David Trads vil være folketingskandidat for Socialdemokratiet. Det skriver Altinget på baggrund af en pressemeddelelse. »Der er virkelig brug for en ny politisk retning i Danmark – en, hvor vi sikrer, at alle mennesker får de bedste muligheder for at få rigtigt gode liv«. »Den kamp kæmper ingen bedre end Socialdemokraterne, og den glæder jeg mig i den grad til at blive en del af«, siger han. David Trads stiller op i Egedalkredsen, hvor Nick Hækkerup er valgt i indeværende periode. Men da Hækkerup rykker til Hillerød, er der lagt op til et kampvalg om, hvem der skal være kredsens kandidat. Her er David Trads oppe imod Mathilde Powers, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Furesø Kommune. Davis Trads forsøgte tilbage i 2004 at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet i Skanderborg, men tabte til den senere miljøminister Kirsten Brosbøl. ritzau