Ministre står fast: Integrationsydelsen er rimelig

Integrationsydelsen er ikke for lav.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som onsdag sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er kaldt i samråd om ydelsen, der ifølge Institut for Menneskerettigheder ikke sikrer et eksistensminimum:

»Jeg ønsker ikke at skjule, at jeg er meget tilfreds med integrationsydelsen og den rolle, som den spiller i beskæftigelsen og i integrationen generelt«.

»Jeg er med på, at ydelsen er ret lav, og ja, den er lavere end kontanthjælp. Jeg er også helt med på, at man som modtager af integrationsydelse har en hverdag, hvor der ikke er mange penge, men det er heller ikke meningen«, siger ministeren.

»Det er stramt, men det er ikke urimeligt. Det mener jeg virkelig ikke«, siger Støjberg.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger, at han er enig med udlændinge- og integrationsministeren i, at der er fundet 'en god balance mellem ydelsesniveauet på den ene side og et reelt incitament til at arbejde på den anden. Det gælder også familier på integrationsydelse'.

Hvor høj integrationsydelsen er, kommer an på, om man er enlig, gift, og om man har børn. En enlig forsørger får eksempelvis 11.993 kroner før skat om måneden til at leve for.

Ydelsen blev indført i september 2015 og er siden blevet givet til cirka 40.000 personer i en eller flere perioder.

Formålet med ydelsen er todelt: At gøre det mindre attraktivt for flygtninge at komme til Danmark - og mere attraktivt for dem, der kommer, at arbejde.

Man får integrationsydelse, hvis man ellers ville have modtaget kontanthjælp eller ungdomsydelse, men ikke har boet lovligt i Danmark i syv ud af de seneste otte år.

Det er Finn Sørensen fra Enhedslisten, som har indkaldt Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i samråd.

