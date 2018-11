Venstre er et forvirret parti med tre fløje Det er et forvirret Venstre, der lørdag samles til landsmøde i Herning. I princippet er medlemmerne imod et tildækningsforbud. I virkeligheden stemte partiet for. I princippet er de imod, at man skal give hånd for at få et statsborgerskab. I virkeligheden stemte partiet for. I princippet er de liberale. Men ...

Jan Ejnar Jørgensen er 53 år og folketingsmedlem for Venstre. Han er også en venlig, velklædt og velformuleret mand med et pænt curriculum vitae. Han er vokset op hos en enlig mor med en stram økonomi i en lejlighed uden centralvarme og bad på Østerbro, men blev underviser i retssociologi på universitetet og advokat på et velrenommeret advokatkontor. Derudover har han været medlem af Venstre siden 1983, uden at nogen stort set opdagede, hvem han var, før han i 2015 sagde nej tak til den kage som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) havde bagt, da hun fejrede, at regeringen havde vedtaget 50 flygtningestramninger.