V-bagland modsiger Støjberg: Efterlyser hjælp til udviste børn

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil ikke give mulighed for at dispensere fra loven i sager, hvor børn helt utilsigtet står til at blive udvist fra Danmark.

Det var ellers præcis det, Venstre selv foreslog i udlændingeudspillet 'Danmark - for dem der kan og vil' fra 2014.

Det var et glimrende udspil, som Støjberg bør finde frem fra skuffen igen, lyder opfordringen fra en række af Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer, som DR Nyheder har talt med op til partiets landsmøde i weekenden.

»Det er åbenlyst, at de her sager ikke er rimelige, så vi bliver nødt til at gøre noget. Jeg opfordrer Støjberg til at indføre den løsning, vi selv foreslog for fire år siden«, siger Rune Buhl Frederiksen, der er hovedbestyrelsesmedlem og formand for Venstre i Albertslund.

Han er på linje med hovedbestyrelsesmedlem Per Paludan Hansen, der er formand for Venstre på Frederiksberg.

»Jeg synes, det var et meget fornuftigt udspil, vi fremsatte. Og jeg synes afgjort, at det er vigtigt at have en dispensationsmulighed i den slags sager«, siger han til DR Nyheder.

Diskussionen er igen blevet aktuel, efter at en 13-årig thailandsk pige ved navn Mint har fået afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse med den begrundelse, at hun ikke er 'integrerbar'.

Inden hun blev udvist, boede Mint i Køge med sin thailandske mor, danske stedfar og lillebror.

Mange danskere oplever - med god grund - lovgivningen som 'helt håbløst tåbelig', lyder det fra hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Eirfeldt, der er formand for Venstre i Hørsholm.

»Sådan må det engang imellem være med lovgivning, men så må vi sørge for at kunne give dispensationer. Ellers er det sådan nogle sager, der giver rigtig stor politikerlede«, siger han til DR Nyheder.

Loven blev i sin tid indført som et værn mod forældre, der lod deres børn blive i hjemlandet i årevis eller sendte dem på genopdragelsesrejser. Men den har i årenes løb også ramt en række børn, hvor det ikke var intentionen.

Venstre holder landsmøde i Herning lørdag og søndag.

ritzau