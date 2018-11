Mange Venstre-folk håber på S-V-regering

Rundt omkring i landets kommuner arbejder Venstre og Socialdemokratiet ofte sammen. Så hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre i en regering?

Med under et år til næste folketingsvalg ser mange i Venstres bagland positivt på muligheden for at gå i regering med S. Måske allerede i næste valgperiode.

»Det er ikke et stort ønske. Men det kan blive en nødvendighed for at have stabilitet«, siger Olav B. Christensen, der sidder i byrådet i Allerød Kommune.

Forud for Venstres landsmøde i weekenden har Ritzau sendt et spørgeskema rundt til flere end 1200 lokalformænd, byråds- og regionspolitikere fra Venstre.

410 har svaret på spørgsmålet om en S-V-regering. Og af dem svarer 200, at de mener, at S og V bør gå i regering sammen, enten efter næste valg eller senere. 163 svarer nej, mens resten svarer 'ved ikke'.

Ro på bagklappen

Preben Holmberg, der er medlem af byrådet i Haderslev, ser også gerne en S-V-regering. Men ikke allerede efter næste valg.

»Jeg tror, at det ville give ro på bagklappen i organisationerne på arbejdsgiver- og lønmodtagersiden. Og nogle af de populistiske partier vil få det sværere«, siger Preben Holmberg.

Kenny Bruun Olsen, der sidder i byrådet i Fredericia, er en af dem, der er modstander af at danne regering med Socialdemokratiet.

»Det er noget, der vil kunne holde en tid, og så vil det gå i stykker. Der er simpelthen for mange forskelle på de to partier og ideologier«, siger han.

Socialdemokratiet afviser

Fra Socialdemokratiet bliver tankerne om et regeringssamarbejde med Venstre blankt afvist.

»Socialdemokratiet går til valg på at danne en ren socialdemokratisk regering, som kan stå for et bredt samarbejde i Folketinget«, siger politisk ordfører Nicolai Wammen.

Venstres ledelse håber, at den nuværende VLAK-regering kan fortsætte, oplyser politisk ordfører Britt Bager. Derudover har hun ikke mange kommentarer til mulige regeringsdannelser.

»Jeg spekulerer slet ikke i regeringsdannelse overhovedet. Vi vil kende valgresultatet først. Indtil vi kommer til valgdatoen, har vi fuld fokus på at gennemføre Venstres politik«, siger Britt Bager.

Ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, ligger Venstre i øjeblikket til 18,5 procent af stemmerne. Socialdemokratiet ligger til 26,5 procent.

De to partier ville altså ikke have flertal sammen, hvis der var valg nu.

ritzau